Midt under Bodø/Glimt sin seiersbølge kom det en kraftig vannstråle mot Glimt-tribunen etter 4–2 seieren.

Sannsynligvis ble spylingen gjort med en brannslange, det har nemlig skjedd før på Infinity-stadionet, ifølge glimtsuportere.

– Det kunne de holdt seg for gode for, mener leder for Glimt i Sør, Tormod Rune Sjøvold.

Han sier at han foreløpig bare har sett jubel over semifinalen, men at det godt kan være at det blir noen reaksjoner etter hvert.

– Jeg håper noen tar tak i det. Jeg likte det ikke, sier Sjøvold.

Også i sommer ble glimtsupporterne spylt ned etter kamp mot Vålerenga.

– Men da var det bare deilig fordi det var så varmt. Det var verre i dag, sier lederen for Glimt i Sør.

– Hadde ikke treng å vanne akkurat da

Glimtsupporter Julie Tjærandsen Amundsen var på stadionet og er blant dem som må gå hjem klissvåt fra semifinalekampen.

Fra hennes perspektiv så det ut som om vannet kom fra hjørnet av grasmatta.

Hun legger godviljen til og tror det var vannet som vanligvis brukes til å vanne gressmatta som skyldte over dem.

Julie Tjærandsen Amundsen mener vannet som skylte over dem var fra vanningsanlegget på fotballbanen. Foto: Julie Tjærandsen Amundsen

– De vannet akkurat i vårt hjørne tilfeldigvis akkurat når vi skulle feire seieren, sier hun til NRK.

– Men de hadde ikke trengt å sette på vanningsanlegget akkurat da. De kunne ventet til stadion var tømt med å vanne, legger hun til.

Hun syntes selv det var litt deilig med litt vann i ansiktet etter en heftig kamp, men så at de rundt henne reagerte.

Leder for Glimt i Sør mener glimtfansen foreløpig er opptatt med å juble over seieren, men ser ikke bort ifra at det vil komme reaksjoner på spylingen etter hvert. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Spillerne ble også våte og det så ut som om de også reagerte.

Men hun tror seieren veier tyngre enn den ufrivillige dusjen.

– Vi er jo Nordlendinger, så vi tåler det jo litt vann.

Vet ikke hvordan vanningsanlegget ble slått på

Tina Wulf, medie- og kommunikasjonssjef i Vålerenga Fotball AS, sier at de ikke har for vane å spyle tribuner med supportere på.

– Vanningsanlegget vanner banen, ikke supportere. Vi har ingen mulighet til å styre strålen utover et fastlagt program som brukes før og i pausen, skriver hun i en melding til NRK.

Vålerengasupportere er beryktet for å kunne være litt harde mot andre supportere. I 2022 hevdet politiet i Nordland at de måtte bruke pepperspray mot supporterne fordi de angrep barn i tenårene under en kamp på Aspmyra. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Wulf mener at hvis noen har blitt våte på tribunen er det fordi det har vært trekk på stadion.

- Vi ve– foreløpig ikke hvordan vanningsanlegget har blitt slått på, dette er noe vi jobber med å finne ut av, sier hun.

Men hun mener ikke glimtsupporterene har blitt vannet før.

– Det er veldig beklagelig at dette har skjedd, og det er første gangen vi har opplevd.