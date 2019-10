Et Norwegian-fly fra Oslo til Bodø er snart klart for avgang. Flyvertene har stilt seg opp i midtgangen for å demonstrere sikkerhetsinformasjonen.

På denne flyavgangen er sikkerhetsinformasjonen på engelsk.

Selv om flere i besetningen snakker norsk.

Det får Språkrådet til å reagere. De mener det er problematisk at man ikke får demonstrasjonen på norsk.

Seksjonssjef Nina Teigland sier til NRK at de har fått flere henvendelser fra passasjerer som er misfornøyde med at sikkerhetsinformasjonen er på engelsk.

– Når det er snakk om så viktig informasjon, bør man forsikre seg om at den blir gitt på det språket man kan best, sier Teigland.

– Bør tenke mer på passasjerene sine

Teigland sier det er uheldig når det er norske fly som flyr mellom norske byer med norsk kabinpersonale og norske passasjerer – mens informasjonen er på engelsk.

– Norwegian bør tenke mer på passasjerene sine enn på egne praktiske behov i dette tilfellet. Og å sikre at informasjonen når helt fram, sier Teigland.

KRITISK: Seksjonssjef i Språkrådet Nina Teigland ser ikke hensikten. Foto: Språkrådet / Moment Studio

– Vi ser ikke hensikten med å bruke engelsk når man skal formidle så viktig informasjon.

– Ikke særlig heldig

På Bodø lufthavn er passasjerene Kjell Lekang og sønnen Trond enige i at det ikke holder at informasjonen kun er på engelsk.

– Jeg tenker at det ikke er særlig heldig. Det burde ha vært på norsk – i alle fall på innenriksruter. Det er jo mange som ikke behersker engelsk, sier Trond Lekang.

De to er enige om at sikkerhetsinformasjonen på et innenriksfly burde ha vært på norsk.

VIL HA INFORMASJON PÅ NORSK: Far og sønn Kjell og Trond Lekang på Bodø lufthavn synes ikke det holder mål. Foto: Kari Skeie / NRK

– Det vel i tiden at det skal være på engelsk, men for eldre folk kan det nok by på problemer, sier Kjell Lekang.

Men selv om folket reagerer, er dette ifølge Luftfartstilsynet helt innenfor regelverket.

– Reglene sier ingenting om at det skal være på morsmål eller på norsk for innenriksflyginger i Norge. Reglene tar høyde for at det skal være på engelsk, sier seksjonssjef Tove Skogheim.

NORSKE HALEHELTER: Norske Thor Heyerdahl er en av haleheltene bak på flyene til Norwegian. Men inne i flyet kan informasjonen fort være engelsk. Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Gir sammendrag

I en e-post til NRK understreker flyselskapet at deres praksis er godkjent.

«Vårt personale om bord gir sikkerhetsdemonstrasjonene på engelsk. Etterpå gis det et sammendrag på det lokale språk. Det er godkjent av luftfartsmyndighetene. Dette gjelder også på innenriksflyginger i Norge. På denne måten sikrer vi at passasjerer om bord, som ikke snakker norsk, får med seg sikkerhetsdemonstrasjonen», skriver Norwegian i e-posten.

NRK har oversatt Norwegians svar fra dansk til norsk.