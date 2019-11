Innledning

Kartverket gjorde 1.4.2019 vedtak om skrivemåten Kjernfjellet for et fjellområde i Saltdal kommune. Navnet inngår også som forledd i flere navn. Vedtaket ble gjort i samsvar med stedsnavntjenestens tilråding. I vedtaket heter det at forleddet i navnet etter all sannsynlighet er ordet kjerne ‘redskap til å kjerne smør med’. Denne tolkningen underbygges av det samiske parallellnavnet Girnno ‘(smør)kjerne’. Kartverket begrunnet også vedtaket med at skrivemåten Tjern-, som var ønsket lokalt, ville skygge for meningsinnholdet i navnet. Ordet tjern (nynorsk også tjørn) har i den lokale dialekten uttalen [c͡çøɲ:] (≈ kjøynn), mens kjerne har uttalen [c͡çæ:ɳ] (≈ kjærn). Det kan dermed ikke være tjern som ligger til grunn for navnet, noe som blir særlig tydelig med navnet Kjernfjelltjønna fra samme sted. (Kartverket fant at skrivemåtene Tjern- og Kjern- er omtrent like gamle, og at det ikke er noen sterk, entydig skrifttradisjon som kunne argumentere for skrivemåten Tjern-).



Kartverkets vedtak ble påklaget av flere instanser (klagene gjelder kun skrivemåten av forleddet Tjern-/Kjern-), og saken ble sendt på ny høring. Kommunen har sendt stedsnavntjenesten nye uttalelser fra høringsrunden, i tillegg til de opprinnelige uttalelsene og klagene i saken.



Det er flere prinsipielle sider ved saken, ikke minst fordi stedsnavnloven er endret etter at saken ble behandlet sist. Saken ble derfor tatt opp på møte i Språkrådets fagråd for stedsnavn 30. oktober 2019, og fagrådets behandling er innarbeidet i denne nye tilrådingen.



Høringsuttalelser etter ny høringsrunde

-Statskog opprettholder sin tidligere klage og ønsker skrivemåten Tjernfjellet.

-Saltdal Historielag opprettholder sin tidligere klage, der ønsket skrivemåte var Tjernfjellet.

-Junkerdal Grendelag opprettholder sin klage, og ønsker skrivemåten Tjernfjellet. De viser til regelen i § 4: «Har skrivemåten vore lenge i bruk, og er vel kjend og innarbeidd, kan ein fråvike gjeldande rettskriving og rettskrivingsprinsipp».

-Saltdal kommune opprettholder sin klage og ønsker skrivemåten Tjernfjellet. De viser til at intensjonen med å flytte paragrafen om innarbeidet skrivemåte inn i lovteksten var å gi kommunene større innflytelse.



Diskusjon Språkrådets stedsnavntjeneste kan ikke se at det har kommet nye opplysninger eller argumenter i saken i den siste høringsrunden. Klagerne viser til at Tjernfjellet er den skrivemåten som er kjent og brukt lokalt, og kommunen skriver at denne skrivemåten har vært brukt siden tidlig nittitall i forbindelse med bygging av tunnelen. Et nytt moment i saken er imidlertid lovendringen som trådte i kraft 1. juli 2019, altså etter at stedsnavntjenesten skrev sin forrige tilråding og etter at Kartverket gjorde vedtak, og dette må tas med i den nye vurderingen.



Den lovendringen som er relevant i denne saken, er at følgende setning ble flyttet fra forskriften til selve lovteksten: «Har skrivemåten vore lenge i bruk, og er vel kjend og innarbeidd, kan ein fråvike gjeldande rettskriving og rettskrivingsprinsipp». Etter rettskrivningsprinsippene for norsk brukes begge skrivemåtene tj og kj for å gjengi den samme kj-lyden (som i dialektene tradisjonelt enten er [c͡ç] eller [ç]). Om et ord skrives med tj eller kj, får det følgelig ikke konsekvenser for uttalen. Men etter rettskrivningsprinsippene for norsk er det slik at tj og kj brukes i samsvar med det historiske opphavet. Derfor har vi skrivemåter som tjære, tjeld og tjern på den ene siden, og kjære, kjele og kjerne på den andre. Derfor vil også skrivemåten Tjern- være et brudd med gjeldende rettskrivning dersom man må gå ut fra at forleddet i navnet er ordet kjerne.



Kartverkets oversikt i brevet datert 23.5.2019 viser at dette navnet ikke har noen entydig skrifttradisjon, selv om skrivemåten med Kj- er brukt i de eldste kildene og i et flertall av kildene frem til rundt år 2000. At skrivemåten Kjern- er brukt i de eldste kildene trenger likevel ikke bety at den som skrev navnet, har tolket det som ordet kjerne – navneleddet tjern har ofte skrivemåte med kj i eldre kilder, noe det finnes mange eksempler på i Norske Gaardnavne.



Søk i aviser (gjennom sidene til Nasjonalbiblioteket, www.nb.no i november 2019) viser stor variasjon i skrivemåten, selv om Tjernfjellet nå får flest treff: Kjernfjellet 108, Kjernfjell 23, Tjernfjellet 575, Tjernfjell 111, Tjørnfjellet 27, Tjørnfjellet 5. Et nærmere søk i Nasjonalbibliotekets tjeneste N-gram viser at skrivemåten med Kj- er vanligst før år 1995, mens skrivemåten Tj- har blitt den vanligste etter dette. Dette viser trolig at det er bruken av skrivemåten med Tj- i prosjektperioden for tunnelen gjennom fjellet som har ført til at denne skrivemåten har vunnet frem.



Stedsnavntjenesten og Kartverket har i tilrådingen 26.3.2019 og vedtaket 1.4.2019 lagt til grunn at forleddet i navnet er ordet kjerne, og at denne tolkningen støttes av det samiske navnet på fjellet. Kommunen har imidlertid et annet forslag til tolkning: «Det norske navnet på fjellet antas å ha sitt navn fordi det ligger flere små vatn nær toppen av fjellet, derav Tjernfjellet». Ut fra terrengforholdene kunne Tjernfjellet være et logisk og passende navn på fjellet dersom dette stemte med uttalen. Stedsnavntjenesten og klagenemnda behandlet en lignende sak fra Larvik kommune for noen år siden, som gjaldt navnet Tvei(t)dalen/Tvedalen. Eldre skrivemåter viste at navnets opphav var ordet tveit, men det lokale ønsket var skrivemåten Tvedalen. I høringsuttalelsene ble navnet forklart med tallordet to, fordi dalen deler seg i to ved gården. Vedtaket i klagenemnda ble Tvedalen. Denne saken er likevel ikke helt parallell med Kjernfjellet/Tjernfjellet, siden talemålsendring har gjort formen Tveidalen tvetydig og åpnet for folkeetymologier. Navnet Kjernfjellet er entydig, jf. det avledede navnet Kjernfjelltjønna.



Kartverket avviser at forleddet i navnet Kjernfjellet/Tjernfjellet kan være ordet tjern, siden dette ordet lokalt uttales [c͡çøɲ:] (≈ kjøynn), det vil si med en palatal n-lyd. Kommunen er imidlertid uenig i dette, og skriver at ordene tjern og tjønn har ulik betydning i dialekten: «I den lokale dialekten brukes «tjønn» på vatn som i areal er mindre enn et tjern, uten at grensene mellom disse er definert». Mot dette hevder andre kjennere av saltdalsmålet, som stedsnavntjenesten har vært i kontakt med, at [c͡çæ:ɳ] (≈ kjærn) om tjern, med en retrofleks n-lyd, er en helt ukjent form i dette området. I det hele tatt er kjærn-uttalen ukjent fra tradisjonelle nordnorske dialekter, slik Kartverket skriver 23.5.19. Det kan legges til at kjærnuttalen også er en relativt ny uttale i østnorsk, men den er blitt vanlig i det som av og til kalles standard østnorsk eller talt bokmål, og det er kjent at østnorskpreget/bokmålspreget uttale sprer seg. Dersom kjærn-uttalen brukes lokalt, må det følgelig være et nytt lånord fra bokmål eller standard østnorsk, jf. at det har et annet genus enn hunkjønnsordet tjønn (Kjernfjelltjønna).



I forarbeidene til den nye loven er det utdypet hva som skal tas hensyn til når man vurderer å bruke unntaksregelen i § 4: -«Ein må vurdere om skrivemåten vil endre den lokale uttalen av namnet». Skrivemåtene Kjernfjellet og Tjernfjellet vil gi den samme uttalen, men vil skrivemåten Tjernfjellet kunne føre til at navnet lokalt får uttalen kjøynn-, siden forleddet tolkes som ordet tjern? Vi mener det er lite trolig. Deler av lokalbefolkningen identifiserer seg med skrivemåten Tjernfjellet, men uttaler likevel med uttalen kjærn-. -«Uttrykka «lenge i bruk» og «innarbeidd» skal forståast slik at det skal vere ein lang og dominerande skrifttradisjon for den eldre skrivemåten som er ønsket». I denne saken er de eldste beleggene for begge skrivemåtene omtrent like gamle, slik at det ikke er snakk om noe tydelig skille mellom en eldre og en nyere skrivemåte. «I uttrykket «vel kjend» ligg det at det ikkje er stort sprik i lokale synsmåtar om at skrivemåten er innarbeidd». I denne saken er de lokale uttalelsene enstemmig i ønsket om skrivemåten Tjern-, men det kan ikke sies å være en dominerende skrifttradisjon for denne formen. -«Det må vurderast om skrivemåten i stor grad bidreg til å skjule meiningsinnhaldet, slik formålet med lova er at skrivemåten ikkje skal gjere». Som nevnt ovenfor vil skrivemåten Tjernfjellet skjule opphavet kjerne, og gi navnet et nytt meningsinnhold i samsvar med kommunens alternative tolkning av navnet.



Konklusjon:

Etter en grundig vurdering gikk Språkrådets fagråd for stedsnavn enstemmig inn for å tilrå skrivemåten Kjernfjellet i samsvar med navnets uttale og opphav. Fagrådet har forståelse for at man lokalt identifiserer seg med skrivemåten Tjernfjellet, siden denne har vært mest brukt i aviser m.m. i forbindelse med tunnelsaken. Fagrådet mener likevel at det ikke er sterke nok grunner til å fravike formålsparagrafen i loven, som sier at skrivemåten ikke skal skygge for meningsinnholdet i navnet. Det vil også være uheldig å skille meningsinnholdet i det norske navnet fra det samiske når disse navnene åpenbart har samme opphav.