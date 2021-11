Bare i Nordland har det de siste to ukene vært gjennomført fem slike svindler.

Beløpet som svindlerne har kommet seg unna med er kommet opp i nær 2 millioner kroner.

– Beløpene varierer. Noen har blitt tappet for 10.000 kroner, mens det største enkeltbeløpet er på mer enn en million kroner, opplyser avdelingsleder Geir Nordkil i Nordland politidistrikt.

Det er særlig eldre mennesker som rammes for denne typen svindel.

– Vi opplever at det rammer godt voksne. Derfor er det viktig at de også blir minnet på at selv om det høres ut som noen du skal stole på, så er det ingen som skal ha informasjon om hvordan logge seg på din bankkonto.

Politiet har hengt opp oppslag som dette for å advare om svindel-faren for eldre. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Politiet advarer: – Snakk med de eldre

For når telefonen ringer og nummeret som vises er politiets eget kan det være lett å tro at det virkelig er lovens voktere som vil ha tak i deg.

Men det er det som regel ikke. I hvert fall ikke dersom de vil ha deg til å oppgi kontornummer og innloggingsinformasjon til bank-id.

– Ikke gjør det. Politiet vil aldri be publikum om å oppgi sensitiv informasjon som bank-id, sier Nordkil.

Nå advarer han publikum, og ber folk om å snakke med sine eldre familiemedlemmer om dette.

Geir Nordkil og ber folk om å snakke med sine eldre familiemedlemmer om telefonsvindel. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Den eneste måten vi kan forhindre slik svindel på er at folk ikke oppgir sensitiv informasjon. Når pengene er ute av konto er det vanskelig å få dem tilbake igjen. Det beste vi kan gjøre er å tenke at denne typen informasjon skal jeg aldri gi ut på telefon, sier Norkil.

Sakene fra Nordland er nå under etterforskning. Nordkil ber alle som blir utsatt for svindel om å anmelde forholdet til politiet.

– Dert er viktig for oss. Det er ikke sikkert at vi klarer å løse alle enkeltsaker, men en anmeldelse er viktig for å se sakene i sammenheng og kanskje finne dem som står bak.

Såkalt spoofing er et kjent problem i resten av landet også. Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse.

For å utføre spoofing på telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra.

Dermed kan samtalen se ut som at den kommer fra et norsk nummer, noe som ofte vekker mer tillit enn utenlandske numre.

Det er i dag ikke vanskelig å få det til å se ut som det er for eksempel politiet som ringer. Slik informasjon er lett tilgjengelig, ifølge politiet. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Svindlere som praktiserer spoofing bruker både eksisterende og falske telefonnumre. Hvis nummeret ditt skulle bli spoofet, betyr det ikke at mobilen din har blitt hacket.

Løsningen finnes

Det finnes programvare som man relativt enkelt kan få tak i, og som gjør det mulig å endre visning på nummeret man ringer fra.

– Blant annet på det mørke nettet. Det er enkelt å ta i bruk for dem som ønsker det, opplyser informasjonssikkerhetsleder Marcel Ohrø i NRK.

Marcel Ohrø, informasjonssikkerhetsleder i NRK sier at det er enkelt å få tak i programvare som gjør det mulig å endre visning på nummeret man blir ringt fra. Foto: NRK

Telefonselskaper og norske myndigheter har jobbet med å forbedre sikkerheten rundt dette.

Uansett, opplyser Ohrø, det beste tipset er å aldri oppgi kontoinformasjon til noen over telefon, og dersom du er i tvil:

– Legg på og ring opp nummeret til den etaten som har ringt deg for å bekreftet at man snakker med riktig person.