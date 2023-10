Politiet i Lofoten: Ikke lov å spille inn porno her

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En pornofilm ble spilt inn i badstuen til Thon Hotel Svolvær.

Professor Olav Torvund ved UiO mener det er vanskelig å se at filmingen er ulovlig, mens politiet mener det motsatte.

Politistasjonssjef Geir Iversen ved Svolvær politistasjon sier det er ulovlig å ha sex på offentlig sted og at de involverte ville ha fått bøter hvis politiet hadde vært klar over aktiviteten.

Den flytende badstua til Thon Hotel Svolvær ble benyttet til innspilling av pornofilm.

– Det kan hende det vil være i strid med en avtale de har med hotellet. Men det er vanskelig å se at selve filmingen er ulovlig, sa Olav Torvund til NRK tidligere denne uken.

Han er professor ved institutt for privatrett ved UiO.

Politiet i Lofoten er ikke enig.

I denne badstua ble det spilt inn pornofilm som senere ble publisert på verdens største nettsted for pornofilmer. Foto: THON HOTEL SVOLVÆR

Ingen tvil

Politiet synes ikke det offentlige stuntet er morsomt.

– Det er ingen tvil om at dette er ulovlig, sier politistasjonssjef Geir Iversen ved Svolvær politistasjon til Lofotposten.

Han henviser til lovverket som omhandler hvilke aktiviteter som er lov å utføre på et offentlig sted og sier det er ulovlig å ha sex på offentlig sted.

Hva sier loven? Ekspander/minimer faktaboks Straffeloven omhandler seksuell atferd i § 298. Den sier: Seksuelt krenkende atferd offentlig eller uten samtykke Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd a.på offentlig sted, eller b.i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket i det.

Videre sier Iversen at de hadde stoppet aktiviteten om de var klar over at det foregikk.

– De involverte ville da fått en reaksjoner fra vår side i form av bøter – erfaringsmessig relativt høye bøter, sier politistasjonssjef Geir Iversen ved Svolvær politistasjon til Lofotposten.

Geir Iversen sier de ville rykket ut hvis de ble gjort oppmerksomme på at innspillingen foregikk. Foto: Frans Kjetså / NRK

Onsdag ble det kjent at badstua hadde blitt brukt til innspilling, samt at filmen er publisert på internett.

Hotelldirektør Erik Taraldsen sa til NRK tidligere denne uken at det er lite de kan gjøre med at filmen ligger på nett.

– Hotellet og stedet er ikke identifisert, og hva to voksne gjør, med samtykke, er heller ikke noe vi kan legge oss opp i.

Badstua er universelt utformet. Foto: Thon Hotel Svolvær

Avhengig av anmeldelse

Professoren ved UiO, Olav Torvund, argumenterte for at hotellet kan lage regler for at de ikke er lov å filme i badstua.

Men at det trolig ikke vil bryte med norsk lov uansett.

– De har sikkert gjort noe som hotellet liker veldig dårlig. Men det er vanskelig å se at de har gjort noe ulovlig her.

Politiet og Geir Iversen mener på sin side at det er ulovlig. Om det blir gjort noe videre i forbindelse med filmen er imidlertid opp til andre enn dem.

– Om vi skal foreta oss noe i denne saken, er vi avhengig av å få informasjon som kan identifisere dem som har gjort dette, eller å få en anmeldelse på bordet. Det blir derfor opp til hotellet om dette blir en politisak, sier Iversen til Lofotposten.

Hotelldirektøren ved hotellet sier det er usikkert om de anmelder saken. Foto: John Inge Johansen / NRK

Til NRK sa hotelldirektøren at de vurderer å melde det til politiet, men at det er noe usikkert.

– Dette er noen som ikke er fra området, så vi har vansker med å finne ut hvem de er.