Spiller slått ned under fotballkamp – treneren har aldri opplevd lignende

Det var under Ballangens hjemmekamp mot Kvæfjord 9. juni at det gikk vel hett for seg idet sistnevntes Simon Salen Aune regelrett ble slått ned.

Til Harstad Tidende fortalte Salen Aune at han ikke husket stort fra hendelsen, annet enn at folk kom styrtende til for å hjelpe og at han blødde kraftig fra leppa.

– Motspilleren var for sen i en takling og sto delvis over meg. Jeg reagerte ved å dytte han bort. Så snudde jeg meg i retning dommeren. Det neste jeg husker var at folk kom til for å hjelpe, sa han til avisa, og opplyste at han vurderte sivilrettslige skritt.

Politiet etterforsker saken

Ballangen-spilleren måtte i garderoben med rødt kort mens Salen Aune måtte på legevakta for å få lappet sammen leppa med hjelp fra kirurg.

Spilleren som slo har fått utestengelse i to måneder, som er en maksimale straffen en fotballkrets kan gi. Norges Fotballforbund har også fått saken på sitt bord for vurdering.

Og i dag ble det kjent at politiet i Narvik har valgt å opprette sak på forholdet, ifølge Fremover, som siterer politiadvokat Torgeir Kvitvik på at saken vil bli etterforsket.

– Det er politiet selv som har opprettet saken, med bakgrunn i episoden som skjedde i kampen, sier Kvitvik til avisa.

NRK har forsøkt å få tak i Kvitvik for ytterligere kommentar i dag, uten å lykkes.

– Aldri opplevd lignende

Trener i Kvæfjord IL Jim-Roger Olsen sier til NRK at han aldri har opplevd noe lignende på en fotballbane.

– Jeg så hva som skjedde, han ble slått ned og gikk rett i bakken med ansiktet dekket av blod. Det lå litt spenning i lufta tidligere i kampen, men man hadde jo ikke forventet at noe sånt skulle skje.

– Fotball er en kontaktsport, men det skal være fysisk uten at det blir slike type hendelser. Det er opplagt at vi tar avstand fra det, og det som har skjedd er synd for alle parter.

– Hva tenker du om at politiet etterforsker saken?

– Det er greit at dette følges opp. Det er viktig at det reageres, for vi skal ikke ha sånn type oppførsel hverken på fotballbanen eller andre steder.

Tar avstand

Sportslig leder Odd-Anders Arntsen i Ballangen fotballklubb sier at også de selvfølgelig tar avstand fra hendelsen.

– Rett etter kampen tok spilleren hver enkelt i hånda og ba om unnskyldning, det var ikke noe usagt mellom klubbene i etterkant slik sett. Nå vi vil avvente hva de ulike instansene og også politiet kommer fram til, før vi kommenterer ytterligere, sier han til NRK.

Politiet kan velge å henlegge saken eller ta den videre, og konklusjonen ventes senest til høsten, skriver Fremover.

Har det bra

Til NRK sier Simon Salen Aune selv at han har det bra, og ikke har fått varige men etter hendelsen.

– Jeg har gitt min versjon til politiet, men ønsker ikke å si noe mer utover det.

Ifølge Harstad Tidende har det vært to andre voldsepisoder i Hålogaland Fotballkrets de siste ti årene.

Begge endte med 10 måneders karantene fra kamper og henholdsvis seks- og fem måneders utestenging fra all trening, skriver avisa.