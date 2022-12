– Dette er et av de aller viktigste arkeologiske stedene i Norge.

Det sier Erlend Kirkeng Jørgensen.

Han er arkeolog og forsker og leder prosjektet Arcave.

Stedet han snakker om er grotta Kirkhelleren, som ligger på øya Sanna i Træna kommune.

Prosjektleder Erlend Kirkeng Jørgensen. Foto: Leif Andersen / ARCAVE-PROSJEKTET

Det som i nyere tid har vært hjemmet til flere spektakulære konserter i regi av Trænafestivalen.

I fjor starta forskerne på nytt et stort utgravingsarbeid der den spesielle «hula» ligger.

Funnene har blitt regnet som spektakulære. De nye funnene gjør bare forskerne enda mer oppspilt.

– Her var store mengder komplette hodeskaller av sjøfugl som lunde og skarv, som er så tynne og skjøre at det er ubegripelig at de har overlevd i komplett form i nesten 10.000 år, skriver forskerne.

– Dette er drømmeprosjektet, rett og slett, sier Erlend Kirkeng Jørgensen.

Det er gjort mange interessante funn i hula. Her håndterer biolog og paleogenomiker Lydia Furness håndterer prøver og funn en kjølig sommerdag i havskodda. Foto: LEIF ANDERSEN / ARCAVE-PROSJEKTET

Brukt sammenhengende i nær 10.000 år

Dette er ikke første gang det er gjort arkeologiske undersøkelser her.

Allerede på 1930-tallet ble det gjort undersøkelser på øya i regi av professor Guttorm Gjessing.

Fakta om Træna-funnene Ekspandér faktaboks Træna-funnene er et kompleks av forskjellige arkeologiske funn fra Træna i Nordland, fortrinnsvis fremkommet ved arkeologiske undersøkelser av professor Gutorm Gjessing i 1937–1939.

Funnene omfatter huler, hus og graver, og spenner over et meget langt tidsrom, fra eldre steinalder til sen middelalder.

I Kirkhelleren på Sanna den ble funnet mektige kulturlag som viste at bosetningen gikk helt tilbake til yngre steinalder. Folk må ha bodd der helt ned i jernalder.

Steinalderlagene viser en blanding av eldre og yngre steinalderformer, og har hatt betydning i diskusjonen om overgangen mellom eldre og yngre steinalder i Norge.

Blant Træna-funnene må også nevnes en middelaldersk gullfingerring med en latinsk innskrift funnet i 1938 på Sanna. (kilde: Store Norske Leksikon)

Det ble blant annet funnet totalt 60 personer som gravlagt i området. 33 av dem inni selve hula. Det er antatt at dette var personer som døde i forbindelse med svartedauden.

Undersøkelsene som Gjessing i sin tid gjorde, viste iallfall at det har vært bosetting her for rundt 9000 år siden.

De siste utgravningene viser at hula har vært brukt sammenhengende i nesten 10.000 år.

– Det er dette som gjør den så unik, sier Jørgensen, og fortsetter:

– Det som er vanlig er at man har en boplass eller et aktivitetsområde som har vært i bruk en sesong, eller maks noen generasjoner. Men her er det snakk om kontinuerlig bruk over lang tid. Og det gjør at vi kan spore endringer over mange tusen år.

Gravd i avfall

I år har de også gjort noe nytt.

Alle tidligere undersøkelser har vært gjort inne i hula.

Bildet viser et eksempel på mikroflekke som er et jaktredskap. Under er en diger selkjeve. Foto: Leif Andersen / ARCAVE-prosjektet

Men i år er det gjort utgravninger i hulefronten. For forskerne vet gjennom huleutgravinger i andre land at hulene gjerne er inndelt i soner. Fremst kastes ofte avfallet.

Noe av det som er spesielt med dette funnet, er hvor intakt gamle bein er. De klimatiske forholdene har vært perfekt for bevaring. Det har gitt forskerne unike muligheter.

Dette fant forskerne Ekspandér faktaboks Øvre del: Datert til 2500-2200 år siden. Tilhører perioden før-romersk Jernalder, i tidlig Eldre Jernalder. Her har de funnet tidstypisk keramikk og flere gropstrukturer relatert til keramikkproduksjon, i tillegg til store mengder bein/slakteavfall og skjell. Midtre del: Datert til å være rundt 4000 år gammelt. Tilhører avslutningen av Yngre Steinalder. Her er det funnet rester fra redskapsproduksjon. Ellers er delen tettpakka med beinavfall, hovedsakelig sel. Nedre del: Datert til å være rundt 9600 år gammelt. Dette regnes som en stor seier for prosjektet. Dette tilsvarer perioden Mellom-Mesolitikum i Eldre Steinalder. Her fant de en intakt avfallsdynge med de mest komplette beinelemente de har eksempler fra i hele hula. – Her var store mengder komplette hodeskaller av sjøfugl som lunde og skarv, som er så tynne og skjøre at det er ubegripelig at de har overlevd i komplett form i nesten 10.000 år, skriver forskerne. Bevaringsgraden, mangfoldet og mengden bein fra denne perioden er trolig unik i Norsk sammenheng. Her er det også kuttmerker og bruddksader på beina etter slakt og partering av fangsten, og ikke minst den flotte beinfiskekroken, som vi nå altså veit er tilsvarende gammel.

– Vi har lag på lag med fiskebein og selbein som folk har lagt fra seg i 10.000 år og da kan vi analysere tilbake i tid hvordan bestanden har endret seg, forklarer Jørgensen.

Målet med hele prosjektet er å bruke funnene til å rekonstruere endringene i havet.

– For å se på hvordan mennesker har påvirket havet fra siste istid. Da jobber vi med å forstå særlig hvordan skrei- og selbestanden har endret seg.

Nå gjenstår grundige analyser av funnene, og prosjektet har samarbeidspartnere fra flere land. Og ennå gjenstår det mye som ikke er undersøkt i grotta.

– Vi har vært heldig som har fått lov til å gjøre dette. Dette er unikt. Selv om det er mer å gjøre der, så er det vernepolitikk på dette. Vi skal ikke gjøre mer skade enn vi absolutt må. Det kan komme nye metoder i framtida som gjør at man kan ha behov for å grave for å svare på andre spørsmål i framtida.