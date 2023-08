Forrige uke fikk Lars Westvig en telefon fra naboen sin på Leikanger på Sandhornøya i Gildeskål kommune om at de hadde sett spekkhogger.

– Da tok vi med oss drona og dro ned i fjæra, hvor vi så en flokk ligge helt opp i fjæresteinene, en knapp meter fra land, sier Westvig.

Han forteller at spekkhogger-hunnen la seg til i overflaten så kalvene kunne komme å die.

Westvig sier det var så flott å høre de spektakulære hvalene kommunisere med hverandre.

– Det vakreste var at vi sto noen meter ifra, så hun visste at vi var der, men lå helt stille og avslappet mens ungene styrte rundt.

Hvorfor det var to kalver rundt spekkhogger-hunnen, har spekkhoggerekspert Eve Jourdain svaret på.

En ekstremt sjelden observasjon

Jourdain bekrefter at spekkhoggeren dier og at det er derfor hun ligger helt i ro.

Spekkhoggerekspert Eve Jourdain. Foto: Norwegian Orca Survey

Hun forteller at hvalen er observert i den samme regionen tidligere, og at det stemmer at hun har to kalver.

– Det er omtrent to-tre år mellom kalvene, forteller Jourdain.

– Men vi har ikke sett bevis på at hun dier den eldste, i tillegg til den yngste, men på videoen ser det tilsynelatende ut til at begge får melk.

– Dette er en svært sjelden observasjon og vanskelig å dokumentere fordi det skjer under vann, sier hun.

– Best å la dem være i fred

Eirik Røtnes var mannen som observerte spekkhoggerhunnen utenfor Mo i Rana i juni, og som gjorde det enkelt for Jourdain å identifisere hvalen da den dukket opp på Leikanger.

– Jeg og to andre var på båttur inn i Nordfjorden i Rødøy kommune for å se etter sel, også så vi spekkhoggere som hoppet, sier Røtnes.

– Vi kom nære nok til at den ene spekkhoggeren svømte under båten vår. De var ikke aggressive i det hele tatt.

Røtnes forteller at en av spekkhoggerne hadde et stort kjøttstykke, og Jourdain kunne bekrefte at det var en sel de hadde fanget.

– Det var en veldig spesiell opplevelse på så nært hold, sier Røtnes.

– Og egentlig er det rart at jeg ikke har sett det før. Jeg har jo hytte og har vært der i 30–40 år.

Han forteller at de stoppet motoren og at spekkhoggerne da kretset rundt dem.

Røtnes legger til at det er flott at vi har Norwegian Orca Survey som følger med på disse dyrene.

– Har du noen innvendinger til folk som måtte ønske å oppsøke spekkhoggerne?

– Det er en spesiell opplevelse å møte dem, men i en verden som vi lever i dag, hvor det blir færre og færre mulige naturopplevelser på grunn av miljøforstyrrelser, tenker jeg egentlig det er best å la dem være i fred, svarer Røtnes.

Har dannet et register for spekkhoggere i Norge

I over 10 år har Norwegian Orca Survey, hvor spekkhoggerekspert Jourdain jobber, samlet observasjoner og logger fra hele norskekysten. Slik har de bygd opp et stort register av spekkhoggere i Norge så de kan identifisere hvalene.

Jourdain legger til at oversikten hadde vært umulig å få uten hjelp av observasjoner som rapporteres inn fra offentligheten.

– Spekkhoggere drar etter maten og spiser fisk, nise og sel langs kysten. Derfor er det vanlig observere de der og i grunne områder.

Spekkhoggereksperten forteller at omtrent 250 personer har rapportert inn observasjoner til dem siden 2016.

Hun forteller at rapportering av tillfeldige observasjoner og fra lokale frivillige som fotograferer og observerer, spesielt på Vestlandet, har gitt et godt nettverk i Norge.

– Det har bidratt til detaljert forståelse for individuelle spekkhoggere, livsstilene og familierelasjonene deres.

– Men slike videoer er sjelden. Dette er veldig nære, og at hun har synlig pigmentering og ligger i ro gjør henne lett å identifisere.