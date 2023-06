Det er den britiske avisen The Guardian som skriver om spekkhoggerangrepet på en seilbåt i Nordsjøen.

Den 72-årige nederlenderen Wim Rutten var på vei mot Norge da han plutselig kjente et voldsomt dunk mot skroget.

– Jeg utbrøt «shit». Så forsvant spekkhoggeren, men kom tilbake i høy fart og dunket inn i båten to eller tre ganger, forteller Rutten til The Guardian.

Tidligere har grupper med spekkhoggere angrepet og slått hull i skrog på seilbåter utenfor kysten av Spania og Portugal.

Bare i mai var det minst 20 «interaksjoner» mellom spekkhoggere og båter, ifølge forskergruppen Atlantic Orca Working Group (GTOA).

Hvorfor angriper de?

Eksperter har ulike teorier om hvorfor spekkhoggerne, som kan bli nesten ti meter lange, opptrer aggressivt utenfor Portugal og Spania.

Det kan dreie seg om voldsom lek. Men det kan også være at de voksne lærer de yngre hvalene at båter er farlige og derfor skal angripes.

Denne videoen viser et tidligere spekkhoggerangrep. Seilbåten Mustique var på vei til Gibraltar da den ble angrepet av en gruppe spekkhoggere Du trenger javascript for å se video. Denne videoen viser et tidligere spekkhoggerangrep. Seilbåten Mustique var på vei til Gibraltar da den ble angrepet av en gruppe spekkhoggere

– Selv på en indirekte måte kan menneskelige aktiviteter være opphavet til denne oppførselen. Økt sjøtrafikk, svinnende matkilder, oppvarming av hav og støyforurensning kan alle spille en rolle, sier Conor Ryan, som er vitenskapelig rådgiver i Hebridean Whale and Dolphin Trust til avisen.

Det er mer enn 3000 kilometer mellom Gibraltar og Shetlandsøyene. Norske hvalforskere har aldri hørt om at spekkhoggere har angrepet båter så langt nord som Nordsjøen.

– Jeg har aldri hørt om at de har angrepet båter på denne måten på våre breddegrader.

Det sier Audun Rikardsen, som er professor i arktisk og marin biologi ved UiT Norges arktiske universitetet i Tromsø.

Hvalforsker Audun Rikardsen etter en vellykket merking av spekkhogger. Forskere ved UiT og Havforskningsinstituttet undersøker om ubehagelig lyd kan holde spekkhoggerne på avstand. – Forsøkene svært er lovende så langt, sier Rikardsen. Foto: Fredrik Broms

Han sier at det kan i teorien være de samme dyrene som var utenfor Spania og Portugal, som nå har flyttet seg lenger nord.

– Vi vet at disse dyrene kan flytte seg svært fort over store områder. Jeg har selv satellittmerket rundt 50 spekkhoggere. De kan flytte seg veldig raskt og over svært store områder.

Spekkhoggere er svært intelligente, sosiale og emosjonelle dyr, med sterke familiebånd.

Mest sannsynlig dreier dette seg om en familiegruppe, ifølge Rikardsen.

– De er dynamiske og kan splitte seg opp i mindre grupper for så og samles igjen. Det kan hende at de har lært dette i familien, splitter seg opp og gjør dette mot andre båter.

Les også: Spekkhoggere angrep nok en båt – forskere tror motivet kan være «hevn»

– Ikke nødvendigvis «hevn»

Flere eksperter har pekt på «hevnmotiv» – at hvalene angriper fordi de har hatt vonde opplevelser, som har gjort dem fiendtlig innstilt mot båter.

Det er vanlig i norske farvann at spekkhoggerne tiltrekkes fiskebåter som fisker sild og makrell, men da for å få et «gratismåltid» og ikke å skade båtene. Imidlertid så kan fiskeredskaper og selve hvalene komme til skade. Foto: Audun Rikardsen / Norges arktiske universitet

– Jeg kan ikke utelukke at det kan ha startet med dyr som har hatt dårlige opplevelser. Men jeg tror at dette mer dreier seg om en form for lek eller trening. Flere av disse familiene har ofte spesialisert seg på å ta sjøpattedyr, som sel og større hval, sier Audun Rikardsen.

En seilbåt er til forveksling likt en hval på undersiden; det er langt og tynt.

Les også: Fanget spekkhoggernes sofistikerte jakt med drone

– I tillegg kan de ha mørk bunnsmøring og hvite sider. Litt som flere hval som har en mørk og lys side, samt at det lange tynne roret kan ligne på en halefinne eller sveiv.

Når spekkhoggere angriper større hval, er det ofte finnene de biter i.

– Selv om hvalene er klar over at dette ikke er en hval, så ser de kanskje likheten og tenker at dette kan være en form for trening. Men det er bare en teori, legger Rikardsen til.

Ser ingen grunn til bekymring

Forskerne i GTOA frykter både for tryggheten til mennesker og spekkhoggere om angrepene fortsetter.

Rikardsen tror ikke det er noen grunn til umiddelbar bekymring, selv om denne typen hendelser skjer på våre breddegrader.

Les også: Selv ikke en spekkhogger på seks tonn liker sildebein

– Vi må først se om det kommer flere slike angrep. Da kan man begynne å diskutere tiltak. Det som er viktig er at det blir rapportert. Og at det blir tatt bilder av finnene og dyrene for å dokumentere om det er de samme dyrene som man så utenfor Frankrike og Portugal.

Rikardsen er selv involvert i et prosjekt hvor forskerne tester ulike typer irriterende lyd for å holde spekkhoggere borte fra fiskebåter.

– Slike lydsystem kan på sikt tenkes å kunne brukes for å skremme spekkhoggere bort fra fritidsbåter også.

– Ta med lang stålstang

Dersom Rikardsen selv skulle seile i et område med fare for slike angrep, ville han som en midlertidig løsning tatt med en lang stålstang og en stålhammer.

– Så ville jeg stukket stanga ned ved roret og banka kraftig på den med hammeren. Om det vil fungere vet jeg ikke, men det ville i alle fall ikke skade å prøve.

I motsetning til sin skotske forskerkollega tror ikke Rikardsen at den aggressive spekkhoggeroppførselen mot båter har det noe med klima å gjøre.

Les også: Spekkhogger fotobombet havørnbilde i Lofoten: – Var griseheldig

– Når det gjelder denne typen atferd har det ingen ting med klima å gjøre. Men at klima i den store sammenhengen kan ha en indirekte effekt på spekkhugger og hval, det kan det nok. Hvalene er der det er mat, så hvis et varmere klima medfører at maten flytter lenger nord vil det også ha effekten på hval at de flytter seg lenger nord, sier Audun Rikardsen ved UiT.

Spekkhoggere som oppholder seg langs kysten av Nord-Norge har rik tilgang på mat, og er ikke kjent for å angripe båter. Foto: Espen Bergersen / Bergersen Naturgalleri

Les også: Unike bilder viser spekkhoggernes «hyrdestund» i Lofoten