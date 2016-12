Politiet i Midtre Hålogaland meldte om en buss som ble blåst av veien på E10 ved Laupstad i Lofoten rundt klokken 15 i ettermiddag.

Ifølge politiet var det åtte passasjerer ombord i bussen, i tillegg til sjåføren. Årsaken til ulykken skal være svært glatte veier kombinert med kraftig vind.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

– Beskjeden vi har fått av bussjåføren er at han mistet kontrollen på grunn av vinden, sier operasjonsleder ved politiet i Harstad, Stig Hansen.

Hansen sier at de først ikke trodde det var snakk om noen personskader, men at de senere fikk melding om at flere personer hadde blitt sendt til legen etter å ha klaget på smerter.

To av passasjerene ble sendt til legesjekk etter å ha klaget på nakkeskader. I tillegg var det et par med et spedbarn ombord i bussen, og ifølge politiet er barnet også tatt med til legesjekk.

Kort tid etter ulykken, kom meldingen om at en trailerhenger også hadde blåst av veien i samme område.

– Trafikken i området ble midlertidig stengt på grunn av berging av bussen. Da ble et vogntog stående i ro over en lenger periode, og det var i denne perioden at hengeren blåste av, forteller Hansen til NRK.

Politiet oppfordrer nå førere av tunge kjøretøy om å holde seg unna området inntil vinden har roet seg.