– Vi har hatt en frist fra Finanstilsynet til å ha alt klart innen i dag. Vi har fullført prosessen, sier kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge.

Totalt skulle altså cirka 200.000 kunder legitimere seg i banken og/eller svare på noen enkle spørsmål om hvordan de bruker banktjenestene.

Ved enden av løypen er det 9000 kunder som har fått bankkontoen sperret. De kan nå hverken bruke betalingskort eller nettbanken.

– Av disse 9000 tror vi det er en god blanding av aktive kunder og ikke-aktive kunder. Slik at for noen spiller ikke dette en stor rolle, men for andre betyr jo dette at de ikke lenger har tilgang til pengene sine, sier Loftås.

Han beroliger imidlertid kundene som nå har fått kontoen sperret.

– Dette er ikke endelig. Alle som legitimerer seg vil få åpnet kontoen med en gang.

Vil hindre svindel

Kravet om legitimering skjer etter at norske myndigheter har bedt bankene sørge for oppdatert legitimasjon, gjennom Hvitvaskingsloven.

Hensikten med regelverket er å hindre svindelforsøk og hvitvasking.

Bankene skal lagre en kopi av legitimasjonen. Bankene skal også følge med på hvordan kundene bruker produkter og tjenester.

Det skal gjøre det enklere å beskytte enkeltpersoner mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet.

– Ved at banken er 100 prosent sikker på hvem kunden er, så er sjansen mindre for at de kan gjennomføre ulovlige transaksjoner, sa Tom Staavi, informasjonsdirektør i Bank Norge til NRK tidligere i år.

Dette er de nye reglene Ekspandér faktaboks De nye reglene skal bekjempe økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.

Det nye regelverket er utstedt av finansdepartementet.

Loven blir kalt KYC-loven, som betyr "Know Your Customer", eller "Kjenn din kunde".

Alle banker i Norge er pålagt av myndighetene å legitimere alle kunder.

SpareBank 1 er det eneste bankkonsernet i landet hvor de pålegger sine kunder å framvise pass.

Dersom du ikke ønsker å benytte deg av BankID-tjenester slipper du å vise pass i SpareBank 1.

Alle banker i Norge har individuelle frister for å ha gjennomført legitimeringen, og finanstilsynet vil følge opp hver enkelt bank.

Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås i Sparebank 1 Nord-Norge. Foto: Petter Strøm / NRK

– Masse arbeid

Å få 200.000 kunder til å legitimere seg har ikke vært enkelt for banken.

– Det har krevd masse arbeid. For noen kunder er det veldig lett å legitimere seg, men for andre har dette vært oppfattet som tungvint, spesielt de som er eldre eller som bor langt unna nærmeste bankfilial. Vi har forståelse for de av kundene våre som har oppfattet dette som en belastning.

– Men de fleste kundene har vist forståelse for at dette er en felles dugnad for å bekjempe økonomisk kriminalitet, sier Loftås.

Han innrømmer at Sparebank 1 Nord-Norge var sent ute med å komme i gang med jobben.

– Vi må strekke armene i været og si at vi kunne gjort dette bedre. Men det viktigste er at når dette er gjort, så står vi utrolig mye sterkere i kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet.

Flere banker gjør det samme

Alle bankene i Norge må forholde seg til det nye regelverket, men fristene har vært forskjellige og bankene er forskjellige steder i løypa.

NRK har vært i kontakt med flere banker i Sparebank 1-gruppen. Noen er ferdige med jobben, mens andre har begynt jobben med å sperre ned kontoer.

Også Nordea har den siste drøye uka grepet inn overfor kunder som ikke gjør som de får beskjed om.

– Vi har ventet så lenge som mulig med å sperre kontoer, men nå er vi i gang. Vi prøver imidlertid å være fleksible overfor kundene. De fleste som får høre at kontoen kan bli sperret, tar kontakt slik at vi får ordnet dette, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea.

DNB var ferdig med jobben allerede i 2017.