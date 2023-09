Helt siden Nordland fylkeskommune dannet sitt første fylkesråd i 1999 har det vært én fellesnevner. Arbeiderpartiet i alle år hatt makta i det tradisjonelle røde fylket.

Men nå blir det et blått skifte også i Nordland, selv om Ap ble største parti i fylkesvalget.

Senterpartiet skifter nemlig side, og danner flertall med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Det bekrefter listetopp for Senterpartiet, Svein Eggesvik til NRK.

– Denne koalisjonen markerer begynnelsen på en ny æra i hele Nordland. Nordlendingen skal merke at dette er et blågrønt taktskifte, sier Eggesvik.

Sammen vil dette firkløveret ha 23 og 45 plasser i fylkestinget, og dermed flertall.

Torsdag ble det kjent at Senterpartiet hadde gått i samtaler med de borgerlige partiene i Nordland.

Nåværende nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik (Sp) var da klar på at det var utfordrende å finne et styringsdyktig flertall på rødgrønn side. I dag sitter Eggesvik og co. i posisjon i fylkesrådet sammen med Arbeiderpartiet, SV og KrF.

Deler på fylkesrådsleder-jobben

Et uvanlig grep i den nye blågrønne samarbeidet i Nordland er at Senterpartiet og Høyre vil dele på rollen som fylkesrådsleder. Også de andre partiene bytter på rollene underveis.

Det legges det opp en ren fylkesråds-stafett.

– Jeg starter som fylkesrådsleder de to første årene, så overtar Høyre og Marianne Dobak Kvensjø jobben de to siste årene i perioden, sier Eggesvik til NRK.

Fremskrittspartiet får fylkesråd for plan og næring de to første årene, men bytter dette ut med ansvaret for samferdsel fra 2025.

Høyre får fylkesråd for samferdsel de to første årene, og ansvaret for utdanning hele perioden.

Senterpartiet får ansvaret for finans og organisasjon i hele perioden, og overtar fylkesråd for plan og næring de to siste årene.

Venstre vil i hele perioden ha ansvaret for samfunn og klima-sektoren.

HISTORIE: Dette fylkesrådet, bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og KrF er nå historie. Foto: Nordland fylkeskommune

Vurdere å fjerne fylkesråds-organisering

På toppen av det hele vil fylkesrådet også utrede hvorvidt man skal skrote hele parlamentarismen og gjeninnføre formannskapsmodellen.

Det betyr i praksis at man åpner for å vrake sitt eget fylkesrådsstyre.

Dette er noe av løftene til det nye fylkesrådet hentet fra samarbeidsavtalen som ble underskrevet i går.