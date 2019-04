Sp-Vedum: – Regjeringa må kalle Telenor inn på teppet

Telenor vil ikke lenger vedlikeholde kabler som gir internett til tusenvis av nordmenn i utkantstrøk.

Ny teknologi skal ta over for de gamle kobberlinjene. Og Telenor har gitt beskjed til kunder om at gamle linjer ikke vil bli reparert dersom forbindelsen ryker.

Mister du internett og bor i utkanten risikerer du å stå på bar bakke dersom du ikke har 4G-dekning.

Skylder på regjeringen

Noe som er helt uakseptabelt, raser Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Han ber regjeringa om å kalle Telenor inn på teppet.

– Dette kan ikke regjeringa akseptere. De må være krystallklare på at folk ikke kan stå uten tilgang til internett, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener regjeringa må sikre nettilgang til alle. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vedum mener samferdselsministeren må vurdere å innføre en ny forskrift for å unngå at kobbernettet tas ned før et nytt tilbud er på plass.

– Jeg er selv en kobberlinjemann. Vi må beholde det gamle nettet i mellomfasen, sier Vedum, som mener det må bevilges mer penger til bredbåndsutvikling.

– Regjeringa har forsøkt å kutte hvert eneste år. Først kutter regjeringa i posttilbudet og så sier dem at man ikke skal ha internett. Det går ikke an.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ber Telenor redegjøre bedre for hva som skjer når selskapet moderniserer nettet, og hvilke rettigheter kundene har.

– Jeg vil følge denne situasjonen nøye

Også digitaliseringsminister Nikolai Astrup følger med. Han erkjenner at noen kunder ikke vil ha fullgode alternativer til kobberlinjene innen 2022.

Han forventer derfor at Telenor følger opp kundene sine, og sikrer et godt tilbud.

Nikolai Astrup har forståelse for at mange er bekymret for eget tilbud når Telenor skal sanere kobbernettet. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Helt enig med Vedum er Astrup likevel ikke.

– Det forslaget Senterpartiet legger opp til, med store offentlige subsidier, vil risikere at vi bremser bredbåndsutviklingen i Norge.

Astrup forklarer at staten bevilger et bredbåndstilskudd på 200 millioner kroner til områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut bredbånd.

Han gir skryt til kommersielle aktører i Norge, og mener de er en viktig grunn til at vi har hatt god bredbåndsutvikling i Norge.

– De har investert om lag 10 milliarder kroner i året på dette.

Kan ikke garantere nettforbindelse

Telenors dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, sier til NRK at de aller fleste som har fått brev om at kobberlinja ikke vil bli vedlikeholdt allerede har et fungerende tilbud.

Når det gjelder de som ikke har det, så vil Telenor komme i dialog med hver enkelt kommune for å diskutere saken.

– Dette skal vi håndtere, men vi kan selvfølgelig ikke garantere at ingen mister bredbåndsforbindelsen, sier Amundsen.