Sp-topp vil ha fri jakt på fredet oter for å berge ærfugl

Sjelden har vel et politisk forslag blitt møtt med større hoderisting enn forslaget til stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet.

– Det er virkelig sjokkerende at det finnes folk som fremmer en sånn politikk i det hele tatt, utbryter Håpnes, som er fagleder i Naturvernforbundet.

– Ærfuglbestanden er nedadgående og da er det viktig å sette inn tiltak for å berge ærfuglen og den tradisjonelle kystkulturen, sier stortingsrepresentant Siv Mossleth. Foto: Maria E. Trondsen / Saltenposten

NRK har tidligere fortalt om jegere og fuglevoktere i verdensarvområdet på Vega som fortviler over det de mener er en sterk tilbakegang av ærfuglbestandene i øyriket. Oteren blir pekt ut som en av de fremste synderne og den må skytes, er budskapet.

Mossleth er helt enig, og har fremmet et forslag i Stortinget om fri jakt på oter, og havørn, som spiser ærfugl i Vega.

– Den fantastiske kystkulturen og samspillet mellom ærfuglen og mennesker er verdt å ta vare på. Men ærfuglbestanden er nedadgående og da er det viktig å sette inn tiltak for å berge ærfuglen og den tradisjonelle kystkulturen, sier Mossleth.

Egg-og duntradisjonen på Vega Foto: Kjartan Trana / NRK Ekspandér faktaboks Vegaøyene er ærfuglens rike. I mer enn 1.000 år har øyværingene dratt opp tang til tørking som de har brukt til reir under skjul av rakved og i små hus bygget av stein. Familiene har laget reir til hundrevis fugl, passet på at fuglen fikk den nødvendige ro til å slå seg ned og sørget for at verken rovfugl eller firbente skapninger fikk rane reirene.

Til gjengjeld forsynte de seg med halvparten av de ferske eggene og med edderduna når fuglen forlot reiret. Med en inntekt som kunne utgjøre rundt halve årsinntekten, var det viktig å få fuglen til å legge seg på eiendommen.

Dette er bakgrunnen for at øyboerne begynte å legge forholdene til rette for fuglen: de laget reir og spesielle hus (ebaner) nær bolighuset de selv bodde i. Det var om å gjøre for den enkelte øyboer å få flest mulig ærfugl til å legge seg på hennes /hans land for hekking.

Under ruginga ble fuglene skjermet for farer. Med nitid innsats fikk øyboerne på denne måte hånd om den verdifulle duna fra fuglene.

Da befolkningen flyttet fra øyene fra 60-tallet, gikk ærfuglbestanden tilbake. På 80-90-tallet herjet mink i de fleste av de gamle dunværene og bare et fåtall ærfugl lå i husene og reirene som øyværingene bygde til dem.

Etter verdensarvstatusen har tradisjonen blitt tatt opp på stadig flere øyer. (kilde: Verdensarv Vegaøyan)

Ærfuglen er svært sårbar for byttedyr når den ligger og ruger på eggene, og de små ungene har en farefull tid før de vokser opp. Oter og havørn er noen av dens naturlige fiender. Foto: Kim Bomstad

– Fullstendig oppsiktsvekkende

Arnold Håpnes kan nesten ikke tro det han hører fra stortingsrepresentanten fra Saltdal i Nordland.

– Jeg blir direkte oppgitt, dette er fullstendig oppsiktsvekkende. Det er galimatias å åpne opp for et sånt uttak som Sp ønsker. Havørn og oter er en del av det naturlige økosystemet. Du kan ikke fjerne viktigste brikker i et økosystem fordi de spiser noen av de andre artene i systemet, sier Håpnes.

Og fortsetter:

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet. Foto: Privat

– Oteren er dekket av Bern-konvensjonen og Norge har et europeisk ansvar for arten fordi vi har en stor del av Europas oterbestand. Å skyte ut rødlistede og fredede arter som hører til i økosystemet, er en så naturfjern politikk at det er virkelig sjokkerende.

Mossleth mener på sin side at det er uforsvarlig å ikke ta ut skadedyrene som truer ærfuglen.

Hun viser til området Muddværet i Vega hvor ærfuglbestanden skal ha sunket med 80 prosent på ett år på grunn av oteren.

Ifølge Mossleth handler heller ikke forslaget om å åpne for jakt på oter og havørn generelt, men kun i enkelte punktområder hvor ærfuglen hekker.

– Havørna har vinger og oteren har bein

Det argumentet kjøper ikke Håpnes.

– Å skyte ut arter på enkelte plasser går ikke an. Havørna har vinger og oteren har bein, og disse dyrene beveger på seg.

Håpnes mener dessuten at de finnes andre faktorer som utgjør en større trussel på ærfuglen.

– Det er ikke sånn at når naturen går sin gang, så er det det som er problemet, er hans konklusjon.