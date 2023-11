Det er misnøye etter at en arbeidsgruppe i Helse Nord i forrige uke la fram sitt forslag til ny sykehusstruktur i Nord-Norge.

Fylkesleder Frank Johnsen i Nordland Senterparti sier at dersom dette blir en realitet, må Senterpartiet vurdere å trekke seg ut av regjeringen.

– Denne saken kan føre til at det kan bli en regjeringskrise, sier han til NRK.

Forslagene som har møtt sterk motstand, er blant annet å flytte akuttberedskapen fra Lofoten og Narvik. I tillegg til å kun ha ett sykehus på Helgeland, istedenfor to.

Han mener at hvis Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen ikke gir seg på at dette skal gjennomføres, eller at Stortinget ikke får behandlet dette, så er de i en situasjon der de ikke kan være med på dette.

Dette sa han først til Nationen.

– Bryter med Hurdalsplattformen

Sp-toppen mener dette bryter med Hurdalsplattformen. Der står det at det desentraliserte sykehustilbudet i Norge skal utvikles og styrkes.

– Og ut ifra det jeg oppfatter så gjør ikke den det. Jeg føler at jeg har full støtte hos partiet mitt, og da er det Arbeiderpartiet som må snu, og det er det jeg ber om, sier han.

Han er også tydelig på at partiet hører hjemme i regjering, men han vil at Arbeiderpartiet skal gi seg.

– Mitt primære mål er at Arbeiderpartiet må gi seg, så må det skje det som skjer hvis det ikke skjer.

– Kommunene i mindretall

Sykehusene i Nord-Norge skriker etter nok fagfolk.

Det har ført til at man har satt i gang en stor og omfattende prosess som skal se om på man kan drive sykehusene på en mer effektiv måte.

I det arbeidet har Helse Nord satt ned fem arbeidsgrupper. Disse gruppene har sett på ulike deler av helsetjenestene.

Mest interesse har det vært rundt arbeidsgruppe 1, som ser på akutte og planlagte funksjoner. Og de kom sist tirsdag ut med rapporten som har ført til fakkeltog, debattinnlegg og innsamlingsaksjoner.

– Arbeidsgruppene som Helse Nord har satt ned har jobbet veldig effektivt, men kommunene har hele tiden vært i mindretall, sier fylkeslederen.

Derfor vil han at det endelige resultatet skal behandles i stortinget.

– Det er Helse Nord som vedtar, mindretallet er de lokale representantene. Når dette blir lagt frem må det endelige resultatet behandles av stortinget, og ikke være noe som regjeringen skal ta alene, sier Johnsen.