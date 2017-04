Sp-topp mener staten solgte oppdrettsgiganten Cermaq på billigsalg

De siste årene har norske oppdrettsselskaper opplevd en eventyrlig vekst. Det var det ikke mange som forutså i 2014, heller ikke den norske stat.

For tre år siden sa Nærings- og fiskeridepartementet ja til å selge samtlige av statens aksjer i selskapet til japanske Mitsubishi Corporation for en samlet sum på 5,25 milliarder kroner.

Men var egentlig det så lurt? Sjømatanalytikerne NRK har snakket med, mener Cermaq i dag er verdt minimum det dobbelte av i 2014.

Næringen har doblet seg i verdi

– Ser vi på verdiøkningen hos andre oppdrettsselskap, er det ikke usannsynlig at Cermaq kan være verdt dobbelt så mye, sier sjømatanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets.

Han får støtte fra sjømatanalytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 som også mener at aksjekursen viser at oppdrettsselskapene generelt sett har doblet verdien.

– Jeg tror ikke det er veldig annerledes for Cermaq, sier Tønseth.

– Kan ikke forutse kursutviklingen

– Utgangspunktet for salget av statens aksjer i Cermaq var en bred politisk enighet om at selskapet ikke nødvendigvis måtte ha staten som eier. Da regjeringen solgte var dette med en fullmakt fra Stortinget innhentet av forrige regjering, sier statssekretær Lars Jacob Hiim i Høyre.

Han sier at prisen på selskapet var basert på markedsforventningene.

– Kursutviklingen for børsnoterte selskaper er noe man kan se i ettertid, men normalt ikke på forhånd. Budet fra Mitsubishi innebar en premie over børskursen sier han og viser til regjeringens syn på at privat eierskap skal være hovedregelen i norsk næringsliv.

Etterlyser langsiktig tenking i statlige eierskap

Stortingsrepresentant i Senterpartiet og leder av Næringskomiteen, Geir Pollestad mener at man må sikre langsiktighet i investeringer hvor staten er eier og mener man burde beholdt eierskapet i Cermaq selv om det strider mot regjeringens syn.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder av Næringskomiteen, Geir Pollestad. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Jeg tror det er for mye kvartalsøkonomisk tenking hvor man ser et kvartal frem i tid. Eierskap bør være langsiktige, mener Pollestad.

Han mener Cermaq ble solgt på billigsalg og at dersom man hadde beholdt eierskapet kunne det ha bidratt med et verdifullt overskudd inn til den norske statskassen i tiår fremover.

– Dette er en ideologisk motivert politikk som Norge taper på. Oppdrettsnæringen, som er basert på norske naturressurser, er noe vi i størst mulig grad beholde norsk eierskap på, sier han.

Norske eiere for raske på avtrekkeren

– Burde staten ha solgt Cermaq i det hele tatt?

– Det handler vel mest om hvilket politisk ståsted man har. Men sånn generelt mener jeg at norske eiere, enten det er staten eller private, er litt for raske på avtrekkeren når man får et tilsynelatende godt tilbud, sier sjømatanalytiker Giskeødegård.

Han mener det som kanskje er mer interessant er eierskapet i seg selv, enten det er privat eller offentlig, samt tidsperspektivet man har.

– Generelt lønner det seg å ha et langt perspektiv, det gir stabilitet. I en global næring som sjømatnæringen,, er det ekstra viktig med sterke, nasjonale eiermiljøer som har langsiktige perspektiv.

– Gjorde Mitsubishi et godt kjøp?

– Det må jeg svare et ubetinget ja på. Det er det ingen tvil om.