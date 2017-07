Søviknes til Beiarn

Olje- og energiminister Terje Søviknes kommer til Beiarn 8. august for å klippe snora på den offisielle åpningen av Govddesåga elvekraftverk, skriver Saltenposten. Kraftverket eies av Salten Kraftsamband og er bygget inn i et fjell for å minimere synlige naturinngrep.