Sortland-drapet: Drapssiktede tidligere voldsdømt

Det var torsdag i forrige uke at Stig Anders Johansen (35) fra Stokmarknes ble funnet drept i en leilighet på Sortland, etter å ha vært savnet i flere dager. En bekjent som bor på adressen, ble siktet for forsettlig drap og varetektsfengslet i fire uker.

Den siste sikre observasjonen av avdøde, var helgen 9. til 11. november, og politiet tror at Johansen døde nesten to uker før han ble funnet.

NRK har mottatt flere tips om at den siktede mannen tidligere er dømt for vold mot sin tidligere samboer. Politiadvokat Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt bekrefter opplysningene.

Politiadvokat Rita Hermansen Dahl i Nordland politidistrikt Foto: John Inge Johansen

– Dommen er fra 2009 og gjelder uprovosert vold mot en forsvarsløs person under særdeles skjerpende omstendigheter. Volden har karakter av mishandling. Han ble dømt til fengselsstraff i 90 dager, sier hun til NRK

Rykter i lokalmiljøet

Politiet jobber ut fra teorien om at 35-åringen lå død to uker i siktedes leilighet før han ble funnet.

Den siste uka har det gått flere rykter på Sortland om hva som skjedde i leiligheten. Politiet oppfordrer folk til å være forsiktig med ryktespredninga.

– Politiet er kjent med at det går en del rykter i denne saken, og ønsker derfor å være tydelig på at det ikke var et ille tilredt lik som ble funnet. Når det gjelder dødsårsaken og tidspunktet for når avdøde ble drept så må vi avvente med å gå nærmere inn på til vi har mottatt obduksjonsrapporten, sier Dahl.

Politiet jobber nå med å samle inn informasjon og sikre spor for å finne ut hva som har skjedd.

– Det er ennå tidlig i etterforskningen og det vil ta litt tid før vi har denne oversikten, sier politiadvokaten.

– Drapet har gått innpå mange

For ei uke siden ble Stig Anders Johansen funnet død hjemme hos en nå drapssiktet bekjent på Sortland i Vesterålen. Foto: Jens Andre M. Birkeland

Den døde var fra Stokmarknes og Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik sier det er viktig at folk tar vare på hverandre i en vanskelig tid.

– Det er jo en tragisk sak som går innpå veldig mange. Vi er lite lokalsamfunn der veldig mange kjenner hverandre. Dette berører mange i Vesterålen sterkt.

Den drapssiktede mannen i slutten av 30-årene beskrives både av naboer og venner som en rolig person som ikke gjorde så mye ut av seg. Det var aldri noe tull, sier en.

Mannen skal for tiden ha vært uten jobb etter at han avsluttet et arbeidsforhold i september.

Fått hjelp av Kripos

Fem Kripos-etterforskere bistår politiet på Sortland med etterforskningen. I tillegg til Kripos har lokalt politi fått ekstra ressurser fra Nordland politidistrikt. Politiet opplyser at siktede er villig til å forklare seg og forklarer seg greit, men vil ikke av etterforskningshensyn gå inn på hva siktede har forklart i avhør.

De to involverte er kjenninger av politiet fra tidligere, men ikke i forbindelse med alvorlig kriminalitet.