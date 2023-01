Både hovedveien inn til Bodø og Nordlandsbanen er stengt fram til tidligst torsdag ettermiddag på grunn av et skred.

Nesten hver vinter går det skred her. For to år siden mistet en 38 år gammel mann livet i et sørpeskred på omtrent samme sted da han var på oppdrag for Statens vegvesen.

I dag skjedde det på nytt.

Ifølge Statens vegvesen er dagens sørpeskred trolig det største som noensinne har gått over riksvei 80 og videre ut i havet.

Både vei og jernbane er stengt til i morgen ettermiddag.

Både riksveg 80 og Nordlandsbanen ble rammet av sørpeskred i dag. Til høyre i bildet kan du se ett av tre steder hvor Nordlandsbanen nå er stengt. Foto: Bane NOR

Å stenge den travle hovedfartsåren inn til Nordlands største by har fått flere til å reagere.

Næringslivet i Bodø sier det får konsekvenser for bedrifter at både vei og jernbane nå er stengt, og mener veien burde ha vært utbedret etter ulykken i 2021.

– Det er uholdbart å ikke prioritere liv og helse, sier Merete Nordheim, som er direktør i Bodø Næringsforum

Og legger til:

– Været skal man ha respekt for. Men man skal også ha respekt for at veiene våre skal være i god stand. På riksvei 80 er den ikke god nok. Den må utbedres, sier Nordheim.

Den rasutsatte strekningen står på topp-3-lista til Statens vegvesen. men har så langt ikke fått de nødvendige bevilgningene på plass.

Det er ikke første gang det går sørpeskred over riksvei 80 mellom Bodø og Fauske. For to år siden mistet en 38 år gammel mann livet i et slikt skred ved Kistrand i Fauske, mens han var på jobb for Mesta. Foto: 330 Skvadron / 330 Skvadron

– Det som trengs nå er at politikerne våre prioriterer denne strekningen.

Direktøren i Bodø Næringsforum sier at flere av hennes medlemsbedrifter reagerer på stengingen.

– Flere har måttet innstille oppdrag. Bransjen er påvirket. Vi har like stort behov for å komme ut i markedet som alle andre. Hvorfor skal ikke våre veistrekninger bli oppgradert og utbedret.

Ordfører i Bodø, Ida Maria Pinnerød, sier at det viktigste er at det ikke har gått liv tapt i skredene som har isolert Bodø. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Også Bodø-ordfører Ida Marie Pinnerød (Ap) sier at tilgangen til offentlige tjenester og arbeidslivet rammes når nordlandshovedstaden nå er isolert langs bakken.

– Når landsdelens mest trafikkerte strekning stenges over lang tid, og omveien er lang, så rammer det både tjenesteyting og næringsliv. Når togbanen også er stengt, er det ikke mulig å bevege seg mellom kommunene. Vi er en stor arbeidsregion, så det rammer oss alle, sier hun til NTB onsdag kveld.

Mangler penger, ifølge Vegvesenet

Olav Korsaksel er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Han skjønner at den stengte hovedfartsåren skaper trøbbel for pendlere og varetransport.

Olav Korsaksel er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Men sikkerhet går foran alt. Når vi får slike situasjonen som i dag, må veien stenges.

– Hvorfor ikke gjort mer for å sikre denne veien. Det gikk et menneskeliv for senest to år siden?

– Det er laget planer for sikring og det planlegges fortsatt. Vi håper å få iverksette planene så snart som mulig.

Korsaksel sier det er gjort noen mindre tiltak i området.

– Blant annet har vi satt opp ekstra rekkverk. Utover dette er vi avhengig av bevilgninger.

10 år mellom hver gang Meteorologisk institutt sender ut dette farevarselet

– Men kan ikke vegvesenet selv prioritere dette området?

– Vi har fokus på denne type problematikk, men vi har mange strekninger i nord som er utfordrende.

Imidlertid håper han at det som har skjedd i dag kan få fortgang i planene.

– Jeg håper vi får gjennomført de tiltakene som er planlagt.

– Flaks at det ikke var biler på veien

Korsaksel sier det var flaks at det ikke var biler på veien da skredet gikk i morgentimene.

– Det har vært enorme naturkrefter i sving. Entreprenøren har gjort en god jobb med å få evakuert folk.

Han forklarer hvorfor riksvei 80 må være stengt i halvannet døgn.

– I dag har det ikke vært forsvarlig å sende inn mannskap for å rydde opp. Geologene er avhengig av å få oversikt fra lufta. Da trenger de god sikt for å gjøre en vurdering. I dag var det ikke nok sikt, verken for drone eller helikopter. Da må vi vente til vi får dagslys igjen.

Torsdag skal vegvesenet gjøre en vurdering sammen med geologene. Det skjer enten drone eller helikopter.