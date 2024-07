For to uker siden gikk festivalen Soria Gathering av stabelen på Værøy i Lofoten.

– Vi har hatt en intens, lærerik og fantastisk opplevelse, sa arrangør Berner Garvik til NRK.

I forkant oppfordret arrangørene til en rusfri festival. Men politiet hevdet arrangementet var preget av utstrakt bruk av narkotika.

– Hunden markerte mange plasser, både i og utenfor festivalområdet. Det var utstrakt bruk av narkotika av deltakerne, sa Robin Johnsen i politiet.

Nå har festivalarrangøren sendt en formell klage til politiet – og politiet tolker det som en anmeldelse.

– Vi er lite fornøyd med det patruljen utførte under selve festivalen og noen av karakteristikkene som har kommet fra politiet i etterkant, sier arrangør Berner Garvik til NRK.

Soria Gathering på Værøy gikk av stabelen helga for to uker siden. Foto: Soria Gathering

Stilte seg spørrende til ransakelse med hund

Det var Avisa Nordland som omtalte anmeldelsen først.

Kenneth Lauritsen i Nordland politidistrikt sier de anser klagen som en anmeldelse av politiets opptreden under festivalen.

Derfor er den oversendt til Spesialenheten for politisaker, og politiet i Nordland ønsker ikke å utbrodere.

I forkant av festivalen var det ifølge politiet god dialog mellom dem og arrangørene, men at det de opplevde noe annet enn de var lovet under selve arrangementet.

– De hadde lagt frem en sikkerhetsplan og var tydelige på at de tok sterkt avstand fra det som fant sted under Midnight Sun Festival i 2016, sa Robin Johnson til NRK og la til:

– Dette skulle ikke være noen narkotikafestival.

Soria Gathering på Værøy gikk av stabelen helga for to uker siden. Foto: Soria Gathering

Til tross for at arrangøren hadde gått ut til både politi og deltakere av festivalen med informasjon om at det ikke skulle være narkotika på stedet, dukket politiet opp med narkohund.

Den fikk det angivelig svært travelt, og markerte flere steder.

Arrangør Berner Garvik reagerte på politiets fremstilling av saken.

– På alle kulturarrangementer, festivaler og festarrangementer finnes det rus. Hos oss har vi generelt lite problemer med rus, sa Garvik til NRK.

– Politiet var på festivalområdet i 12 timer. De hadde med seg narkohund og gjorde grundige undersøkelser. De har klart å leite opp to saker. Det er ganske lite. Jeg stiller spørsmål ved om ransakingen var lovlig

Berner Garvik (til høyre) og medarrangør Synne Garvik. Foto: Privat

Vil gi Værøy fred

Til Avisa Nordland sa Garvik i etterkant av festivalen at de følte seg mistenkeliggjort fra første stund.

Denne kritikken ble presentert for seksjonsleder i påtale hos Nordland politidistrikt, Steffen Ravnåsen.

– Nordland politidistrikt kan ikke se at det er en tjenestefeil å ta med seg narkotikahund til Værøy i forbindelse med politiets tilstedeværelse der. Rammene for bruk av hund opp mot personransaking er godt kjent av tjenestepersonene som var på Værøy, og disse ligger selvfølgelig til grunn for politiets håndtering, sa han til AN.

Berner Garvik, arrangøren av Soria Gathering, er kritisk til noe av det som ble sagt i etterkant av festivalen. Foto: Soria Gathering

På spørsmål fra NRK om hvorfor arrangøren har anmeldt politiet svarer Berner Garvik at de er lite fornøyd med det patruljen utførte under selve festivalen.

– Utover det er vi tilfreds med kommunikasjonen, åpenheten og samarbeidet med politiet på Værøy og i Nordland for øvrig.

Han understreker at politiet selv har sendt saken til videre til spesialenheten for videre etterforskning. Garvik føyer til at de nå ønsker å jobbe fremover med politiet for å styrke samarbeidet rundt sikkerhet ved fremtidige arrangementer.

– Vi ønsker at Værøy skal få fred fra avisskriverier om narkotika, siden festivalen handlet mest om det som skjer når man bringer mennesker og musikk ut i verdens vakreste natur, og overhodet ikke om rus og narkotika.