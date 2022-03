Ingen norske leverandører ville selge drivstoff til den russiske luksusyachten «Ragnar» i Narvik havn.

NRK har i flere saker fortalt om yachten som har stått drivstoff-fast i Narvik.

Men denne uka løsnet floken for den britiske kapteinen og mannskapet, som består av 16 nasjonaliteter.

Til slutt var det Pedersens varmeservice i Alta som kom den russiske båten til unnsetning.

Daglig leder Rune Andreassen forteller at han fikk en forespørsel fra havnedirektøren ved Narvik havn.

– Vi vurderte lenge fram og tilbake. Vi ser ikke noe galt i å levere diesel til dem. Når ingen andre ville gjøre det, konkluderte vi med at det ikke er galt. Det var aldri offentlige sanksjoner mot båten, sier Andreassen.

Han tok selv turen sørover med tankbil fra Finnmark. I løpet av det siste døgnet har han hentet 200.000 liter diesel i Harstad, og fraktet til Narvik havn.

Fikk hets

Mannskapet om bord på «Ragnar», havnemyndighetene er fornøyde med at båten nå endelig kan forlate Narvik havn.

Men ikke alle synes noe om at Rune Andersens hjalp en russisk-eid båt.

Pedersens varmeservice i Alta som kom den russiske båten til unnsetning. Foto: Frida Brembo / NRK

– Det har vært flere tilbakemeldinger. En del av dem har vært stygge. Både på e-post og telefoner. Til og med kona fikk en telefon som var temmelig stygg, forteller Andreassen.

Han er overrasket over reaksjonene.

– At folk kan være så stygge hadde jeg ikke trodd. Men man skal ikke bli overrasket noe.

Kan endelig dra

Båten har nå ligget til havn i Narvik i fem uker, som er betydelig lengre enn opprinnelig planlagt.

– Vi er fortsatt her i Narvik på grunn av dårlig vær i Nord-Atlanteren, sier Rob Lankester.

Han er kaptein på «Ragnar» og takker firmaet fra Alta for at de ville selge drivstoffet til dem, og synes det er synd at de har blitt utsatt for hatefulle reaksjoner:

– Det er trist å høre. Det er ingen sanksjoner knyttet til båten, og det er derfor fullstendig galt at det skal gå ut over de som leverer drivstoff, mener han.

Han takker alle som har hjulpet dem mens de har vært i Narvik.

– Norge har vært det perfekte oppdagelsesreisemålet. Vi som mannskap føler oss ekstremt heldige som har fått sjansen til å oppleve alt det har å tilby.

Nå forbereder kaptein Rob Lankaster og mannskapet på å reise til Malta, hvor båten har hjemmehavn. Foto: Frida Brembo / NRK

Tankinga ga ikke bare sterke reaksjoner. Den ga også en god del penger i kassa for firmaet.

– Det blir ei bra omsetning. Vi tjener litt penger på det også. Det er derfor vi gjør det. Og for å hjelpe, sier Rune Andreassen i Pedersen varmeservice.