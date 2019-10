Denne uka har to av regjeringens utvalg kommet med hver sine forslag, og begge forslagene har provosert mange.

Mandag foreslo et ekspertutvalg at kommunenes inntekter fra vannkraftverk heller skal gå til staten. Like etter foreslår Domstolkommisjonen å legge ned halvparten av landets tingretter.

Samme dag kunne Nationen fortelle at ingen representanter i kommisjonen kommer fra distriktene.

Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK) har beregna hvor mye norske kommuner vil tape i inntekter hvis forslaget går gjennom.

Oversikten viser at Nordland er det fylket som vil ha nest størst tap (omtrent 423 millioner kroner), bare overgått av Hordaland (omtrent 465 millioner).

Tap i kroner (estimat) Ekspandér faktaboks Ballangen: -6.036.879

Beiarn: -15.565.000

Bindal: -15.120.794

Bodø: -37.894.939

Brønnøy: -2.015.333

Evenes: -2.861.495

Fauske: -31.832.812

Gildeskål: -11.076.970

Grane: -2.870.610

Hamarøy: -11.169.661

Hattfjelldal: -12.076.078

Hemnes: -45.660.230.14

Meløy: -66.830.868

Narvik: -26.308.689

Rana: -63.985.339

Rødøy: -5.753.261

Saltdal: -4.295.426

Sortland: -2.501.481

Steigen: -1.224.404

Sørfold: -39.048.136

Tysfjord: -6.666.910

Vefsn: -12.646.288

Samlet: -423.441.602

– Få kjærlighetserklæringer til distriktene for tida

Siden slutten av 1960-tallet har vannkraft vært blant de viktigste inntektene i Sørfold kommune. Der risikerer de et tap på rundt 39 millioner kroner i året hvis det omstridte forslaget går gjennom.

Med et budsjett på 169 millioner kroner, betyr dette at rundt 20 prosent av inntektene forsvinner.

– Jeg tror at om vi mister så store inntekter så er det kroken på døra for Sørfold, sier ordfører Lars Evjenth (Ap) til NRK.

Han mener forslaget er en stor trussel mot lokaldemokratiet, og at verdier som skapes i distriktene, må bli i distriktene.

– Jeg må bare si rett ut at jeg er provosert, sier han, og sikter til at forutsetningen i kraftutbyggingen har vært at det skal komme lokalsamfunnet der naturressursene ligger, til gode.

Over 300 kommunetopper var samlet i Oslo torsdag for å bli orientert om ekspertutvalgets rapport. Det var opprørsstemning blant distriktskommunenes ordførere. Foto: Leif Dalen / NRK

Han opplever forslaget som et tegn på en manglende samfunnsforståelse, og frykter mange nå går en usikker framtid i møte.

– Vi føler vel ikke akkurat at det er så mange kjærlighetserklæringer rettet mot kommunene og distriktene i Norge. Nå kjenner mange at man rett og slett begynner å bli lei.

– Hvis man gjennomfører dette politisk, da må kommunene vurdere å gå til sak mot staten, legger han til.

Tror ikke regjeringa følger etter

I likhet med flere har stortingsrepresentant Margunn Ebbesen fra Høyre reagert på at utvalgene ikke har representanter fra distriktene.

– Jeg synes det er betenkelig at man ikke klarer å finne folk fra Distrikts-Norge til å sitte i slike utvalg. Regjeringa må være mer bevisst på at utvalg er bredt representert. Vi har dyktige folk i Nord-Norge også som kan sitte i slike utvalg, sier Ebbesen.

Hun sier hun skal ta opp nettopp dette på neste gruppemøte.

– Vi har flinke folk i Nord-Norge også, sier stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H). Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

Ebbesen er likevel opptatt av å understreke at hun ikke har troa på at regjeringa vil følge ekspertutvalget.

– Jeg tør allerede nå å si at dette kommer ikke regjeringa til å legge fram.

Selv om hun er lite begeistret for forslaget, mener hun det er viktig at vi, og regjeringa, lytter til slike ekspertutvalg.

– Vi kan ikke gjøre motstand med en gang et utvalg kommer med sine konklusjoner. Jeg er uenig med dem, men vi kan ikke slutte å lytte til ekspertene.

Selv er hun klar og tydelig på at inntektene til kommunene som har lagt til rette for vannkraft, fortsatt skal ha sine inntekter.