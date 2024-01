Sørfold-drapene: Politiet finner ikke motiv

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks En 19 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter at tre personer ble funnet døde i Sørfold kommune på 1. nyttårsdag.

En 19 år gammel mann er siktet for drap og drapsforsøk etter at tre personer ble funnet døde på en adresse i Sørfold kommune natt til 1. nyttårsdag. På adressen var også to barn.

Politiet mener at mannen først skal ha tatt livet av sin mor og stefar, før han skadet sin mindreårige halvsøster. Etter dette skal mannen ha tatt sitt eget liv. En annen mindreårig søster skal ha varslet nødetatene. Hun er fysisk uskadd.

Politiet har etterforsket drapene med full styrke. Blant annet skal de ha tatt beslag i flere kniver på åstedet, men av hensyn til etterforskninga har de holdt kortene tett til brystet.

Politiet: Motivet er uklart

Til Dagbladet sier politiadvokat Kristine Pedersen at de begynner å få et klart bilde av hendelsesforløpet, men at motivet er uklart.

Og hun får støtte fra den avdøde 19-åringens forsvarer, advokat Tor Haug.

– Etter å ha gjennomgått en del av sakens dokumenter kan jeg ikke se at det er noe motiv for det som har skjedd, sier Haug til NRK.

– Hva gjør det at det ikke er funnet noe motiv med saken?

– Det gjør at saken når det gjelder faktum fremstår som uklar. Nå er vi tidlig i etterforskninga og det gjenstår mye etterforskning, så vi må avvente å se hvordan den går, sier Haug.

Preget samfunnet

Drapet i den lille nordlandskommunen har preget innbyggerne sterkt.

– Sørfold kommune er et samfunn i dyp sorg. Våre tanker går først og fremst til alle pårørende og berørte, sa ordfører Kolbjørn Mathisen tidligere i uka.

– Det er tøft å være ordfører akkurat nå, men vi gjør så godt vi kan for å følge opp barn og unge. Vi har snakket mye sammen, og tatt vare på hverandre. Det har vært fokuset.

– Hvilke hjelp og støtte har folk behov for?

– Det handler om å kunne snakke ut om sine følelser. Så har de behov for å få den informasjonen som finnes. Den er begrenset, men det godtar de. Så er de profesjonell med tanke på at de skal møte barn og unge i de neste dagene.

NRK har vært i kontakt med flere personer i lokalsamfunnet denne uka. Ingen ønsker å stille til intervju, men de forteller om en kommune i sorg.

Flere av de beskriver familien som flotte folk, og at det ikke var noe som tydet på at noe slikt kunne skje.

Stor belastning

Eirik Simonsen er bistandsadvokat til den 46 år gamle mannens etterlatte. Han representerer hans foreldre og sønn fra et annet forhold.

– Dette er en tragisk sak som åpenbart er en stor belastning for alle pårørende og involverte, sier Simonsen til NRK.

For å unngå misforståelser ønsker Simonsen å understreke følgende.

– Det er viktig å få fram den avdøde faren hadde et særkullsbarn på samme alder som siktede. Han hadde ingen befatning med saken.