Sørfold-drapene: Navnene på ofrene frigitt

Det var 1. nyttårsdag at tre personer funnet død på en adresse på tettstedet Straumen i Sørfold.

På adressen var også to barn. Ett av dem var skadet og ble fraktet til sykehus, mens den andre var uskadd.

Nå har politiet frigitt navnene på de døde:

Elin Nordhei Bordi (46)

Terje Åsmund Nordhei (46)

I tillegg er en ung mann på 19 år død.

Politiet ønsker ikke på dette tidspunktet i etterforskningen å frigi navnet på den 19 år gamle mannen.

Han er siktet for drap på de to andre, sin mor og sin stefar. Han er også siktet for drapsforsøk på sin mindreårige halvsøster.

Drapene skjedde på tettstedet Straumen i Sørfold kommune. Foto: Ola Helness / NRK

– Det er ennå tidlig i etterforskningen, og politiet har ikke konkludert i saken. Av hensyn til siktedes personvern frigis derfor ikke hans navn, og politiet mener i tillegg at frigivelse av hans navn vil bidra til en merbelastning for de etterlatte, sier politiadvokat Kristine Pedersen.

Politiet jobber ut fra en hypotese om at den siktede 19-åringen først drepte de to andre, skadet barnet og deretter tok sitt eget liv.

– I bunnløs sorg

Terje Nordhei var ansatt som alarmoperatør på 110 sentralen i Nordland. Han var også deltidskonstabel i brannstyrken til Salten Brann ved brannstasjonen i Straumen.

– Hans varme og lune væremåte har bidratt til å yte omsorg for mennesker i nød og for brannkonstabler under innsats. Terje var svært familiekjær og omsorgsfull for sine nærmeste.

Det sier daglig leder og brannsjef i Salten Brann IKS, Per Gunnar Pedersen i en pressemelding.

– Selskapets tanker går først fremst til pårørende, venner og nære arbeidskolleger som står tilbake i bunnløs sorg, legger Pedersen til.

Ansatte ved 110-sentralen og mannskaper fra Sørfold som var i innsats. Foran fra venstre Kjetil Haugen, ass daglig leder og varabrannsjef, Per Gunnar Pedersen, daglig leder og brannsjef, og John Harald Løkås, avdelingsleder for 110-Nordland. Foto: Salten Brann

Nordhei blir beskrevet som faglig sterk, stabil og trygg. Han var godt utdannet og var en varm mann som tok ansvar i alle situasjoner, står det i pressemeldingen.

– Det er en ufattelig tragedie som har rammet hele Salten regionen. Det rammer en liten kommune hvor alle kjenner hverandre, og det rammer nødetatene og medarbeidere i politi, helse og brann i indre Salten og ved SAMLOK på Albertmyra. Alle etater er sterkt preget da en av våre trofaste medarbeidere har blitt revet bort.

«Helt vanlig familie»

Flere beskriver familien som flotte folk, og at det ikke var noe som tydet på at noe slikt kunne skje.

– Jeg har truffet flere av de involverte både gjennom jobb og på butikken. Det er folk man ser på som en «helt vanlig familie», sier Eva Winther til NRK. Hun er journalist i lokalavisa Saltenposten og innbygger i kommunen.

NRK har den siste tiden vært i kontakt med flere personer i lokalsamfunnet. Ingen ønsker å stille til intervju, men de forteller om en kommune i sorg.

Politiet har hatt hjelp av Kripos i etterforskningen siden forrige mandag.

Politiadvokat Pedersen sier mannen som er siktet for drap og drapsforsøk ikke er kjent for politiet fra tidligere.

Politiadvokat Kristine Pedersen. Foto: Andres Nilsen Trygstad / NRK

Drapene skal ha skjedd i etterkant av en sosial sammenkomst, men motivet er ikke kjent.

– Vi har et ganske tydelig bilde av hendelsesforløpet, men motivet er fortsatt uklart, sier Pedersen.