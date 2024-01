Det var Elin Nordhei Bordi (46) og Terje Åsmund Nordhei (46) som ble funnet drept i sitt hjem i Sørfold kommune i Nordland første nyttårsdag.

En 19-åring er siktet for drapet på sin mor og stefar og drapsforsøk på sin elleve år gamle søster.

Ifølge politiet tok den siktede sitt eget liv. Han skal begraves sammen med sin mor og stefar.

– Det er et ønske fra familien at det gjøres på den måten, sier advokat Eirik Simonsen. Han er bistandsadvokat til den 46 år gamle mannens etterlatte.

Begravelsen finner sted i Røsvik kirke førstkommende tirsdag, opplyser prosten i Salten ifølge NTB.

Til NRK opplyser prost Sven Becker, som er pressekontakt i forbindelse med begravelsen, at kirka åpnes for allmenheten fra klokka 09.30.

På sine nettsider informerer Sørfold kommune at de setter opp buss fra kommunesenteret Straumen i forbindelse med seremonien.

Det var like før halv seks 1. januar at politiet kom til boligen der tre voksne personer ble funnet døde. I tillegg fant politiet to barn – et av dem skadet.

Drapene skal ha skjedd i etterkant av en sosial sammenkomst, men motivet er ikke kjent.