Alle som har kjørt E6 i nordover i sommer har opplevd det samme.

Fra å kjøre i 90-sone over Saltfjellet må bilistene bremse ned når veien plutselig forvandles til en krøttersti lenger ned i Saltdal.

En 25 kilometer lang strekning mellom Sørelva og Borkamo har ikke midtstripe og er smal, uoversiktlig med bratte stigninger og mange svinger.

– Det er helt katastrofe at de ikke bare kan fullføre E6 gjennom Saltdal. Her har ikke regjeringen levert, sier en frustrert Saltdal-ordfører Runar Løvdal Jensen (Ap).

Siden veistrekningen sto ferdig før andre verdenskrig er det ikke blitt gjort annet enn å legge på ny asfalt.

Strekningen kategoriseres som trafikkfarlig av både lokalbefolkning og politikere. Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt stamveinett i regionen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Ble overført til Nye veier

Opprinnelig var veibiten inne i Nasjonal transportplan som gjaldt fra 2018–2023.

Vegvesenet hadde et gryteklart prosjekt, og det gjensto kun en ekstern kvalitetssikring av kostnader, samt en anbudsprosess, før spaden kunne settes i jorda.

Men slik gikk det ikke.

I 2021 vedtok Solberg-regjeringen å overføre prosjektet E6 Sørelva-Borkamo fra Statens vegvesen til selskapet Nye Veier AS.

Prosjektet omfatter utbedring av utbygging av Sørelva ved Saltfjellet og ned til Borkamo i Saltdal.

Rundt 1 milliard kroner skulle gå til E6 i Saltdal, men med den forutsetning at Nye Veier selv prioriterte rekkefølgen på prosjektene.

Men Nye Veier sa i 2023 at de ikke har penger til å bygge ut Sørelva-Borkamo i 2023 fordi de hadde andre veier de måtte prioritere.

Dermed var oppstart på prosjektet helt i det blå.

Jublet for tidlig

I mars i år kom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Nordland med gode nyheter.

Ordfører Runar Løvdal Jensen forteller om full jubel i kommunen da samferdselsministeren kunne opplyse at utbyggingen av E6 i Saltdal overføres tilbake til Statens vegvesen.

Kun en ekstern kvalitetssikring av kostnader, samt en anbudsprosess, er alt som gjenstår før spaden kan settes i jorda, fikk NRK opplyst i mars.

Det de færreste bet seg merke i var at verken samferdselsministeren eller stortingsrepresentantene Bjørnar Skjæran og Siv Mossleth sa noe som helst om når veiarbeidet skulle starte.

Da Nasjonal Transportplan ble presentert noen uker senere ble det klart Sørelva-Borkamo ble prioritert i siste halvdel av planperioden – 2025–2036.

NYTT HÅP: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (midten) kom til rassikringen ved Kistrand sammen med Siv Mossleth og Bjørnar Skjæran med gode nyheter om videre utbygging av E6 i Salten. Foto: Johannes Sæheim Pedersen

– Vi var alle veldig glade. Alle trodde det skulle bli maks skulle bli to års ventetid. Men dette går for sakte. Det er ekstra tragisk at det er et gryteferdig prosjekt, sier ordføreren.

Og legger til:

– Jo lengre tid det går uten at det blir gjort noe, er det som allerede er gjort mer eller mindre bortkastet. Det gror igjen, og det skal ikke gå så veldig mange år før de må begynne på nytt.

Vegvesenet: – Vanskelig for oss

I Saltdal er mye er lagt til rette for å starte jobben.

Blant annet er fyllmasser fra tunnelprosjektet Kjernfjellet i nærheten lagt klart til utbedringene av veien.

Prosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen Salten legger ikke skjul på at de gjerne skulle startet med arbeidet på veien.

Strekningen vedtas utbedret Det statlige veiselskapet Nye veier vedtar formelt byggingen av E6 fra Sørelva til Borkamo i Saltdal i Nordland.

Prosjektet blir «gryteklart» Alle dokumenter av det gryteklare prosjektet blir overlevert til Nye veier. I forbindelse med utbygging av Tjernfjell-tunnelen, brukte Statens vegvesen steinmassene derfra på en ny trase på E6 Sørelva. Store deler av ny trase er dermed ferdig utfylt, og veistrekningen er i så måte påbegynt før Nye veier overtok ansvaret.

Full stopp og pengemangel Nye veier utsetter to prosjekter grunnet en «uoversiktlig markedssituasjon». Krigen i Ukraina får mye av skylden, og selskapet må vurdere prosjektene på nytt.

Strekningen får penger i statsbudsjettet Det var jubel da regjeringen «satte av» 1 milliard kroner til veiprosjektet i statsbudsjettet, men med forutsetning at Nye veier selv prioriterte midlene.

Utsatt på ubestemt tid Nye veier sliter med likviditeten og får 2 milliarder ekstra fra staten grunnet kostnadsøkninger i prosjektene de er tildelt. E6 i Nordland utsettes på ubestemt tid, mens E39 mellom Mandal-Lyngdal prioriteres bygd ut på høsten 2023.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) opplyser at prosjektet overføres Nye Veier til Statens vegvesen

E6 mellom Sørelva og Borkamo kommer inn i Nasjonal Transportplan med en investering på 1,4 milliarder kroner. Men i siste del av planperioden.

– Det er veldig vanskelig for oss å si når vi kommer i gang med prosjektet. Vi har en samferdselsminister som reklamerte med at den kommer tilbake til Statens vegvesen. Men så ser vi jo i Nasjonal transportplan (NTP 2025-2036) at den ligger inne i siste periode.

– Vi er klar for å sette i gang den jobben, så lenge vi får beskjed fra politikere om å gjøre det. Det er en politisk styrt sak, sier prosjektleder Steinar Livik i Statens vegvesen Salten.

I utgangspunktet lå vei prosjektet inne i NTP med oppstart i 2023. Vegvesenet hadde et gryteferdig veiprosjekt da de måtte gi fra seg prosjektet til selskapet Nye veier. Foto: Bente H. Johansen / NRK

NHO kritisk

NHO Nordland er sterk kritiske til og bekymret over at det ikke snarlig blir gjort noe med strekninga mellom Sørelva og Borkamo på E6 i Øvre Saltdal.

Utbedringen av denne E6-strekninga har trenert langt ut i tid og nå kan prosjektet bli ytterligere 10–12 år forsinket, da det viktige veiprosjektet nylig ble nedprioritert i nasjonal transportplan, mener NHO Nordland. De kaller situasjonen uholdbar og sier det er behov for handling nå.

Rune Berg bar ordfører i Saltdal var ordfører mellom 2015 og 2023. – Oppgraderingen av denne veien har vært en kamp i mer enn 30 år. Den er jo ulykkesbelastet. Det er ikke holdbart i det hele tatt, sier han. Foto: Mathias Mikalsen / NRK

– Brutte løfter og falske håp bare gjentar seg. Det er dramatisk for næringslivet at en så kritisk strekning på E6 blir behandlet så stemoderlig, og det skjer gang på gang. Dette er en vei som binder sammen landsdelen og er avgjørende for transport av både folk og gods, sier regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Hansson.

NRK har presentert kritikken for Samferdselsdepartementet. Statssekretær Tom Kalsås (Ap) svarer på vegne av regjeringen.

Han kommer ikke med noen lovnader om når veistrekningen skal utbedres.

Les hele svaret hans i faktaboksen: