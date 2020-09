Utrydningstruet art fortrenges på grunn av søppel

Å avle opp og sette ut fjellrev er et viktig tiltak for å hindre at fjellreven forsvinner for godt. Gjennom internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til å sikre at fjellreven overlever.

I 2003 fikk fjellreven en handlingsplan, og i 2005 ble det opprettet en avlsstasjon for fjellrev i Oppdal. I 2010 ble det for første gang dokumentert kull av fjellrev fra utsatte fjellrev. Hvert år overvåkes bestanden av fjellrev og resultatene viser at utsetting har bidratt til en re-etablering av fjellrev i Dovrefjell.

Utsetting og oppfølging gjennomføres av Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

I 2015 ble fjellrev en prioritert art, noe som blant annet innebærer at både dyrene og hiene er sikret mot forstyrrelser og ødeleggelse.

Norge og Sverige har økt samarbeidet om forvaltning og forskning for å redde fjellreven i Skandinavia. I 2017 ble en felles handlingsplan for fjellrev for Norge og Sverige ferdigstilt. Den har som mål å samordne tiltak og overvåking for å oppnå en robust fjellrevbestand i Skandinavia.

Det er også etablert en egen tilskuddsordning for aktiv skjøtsel og andre tiltak knyttet til prioriterte arter som grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke på. Denne forvaltes av fylkesmennene.

Kilde: Miljødirektoratet (september 2020)