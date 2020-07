Sommeren for nye aktiviteter: Odd (86) mønstrer på seilbåt etter 70 år

Årets sommer har ikke bare bydd på innlandsferie for flere nordmenn.

Det har også blitt et større engasjement for å teste nye aktiviteter man ikke har prøvd før.

Odd mønstrer på etter 70 år

På kaia i Bodø står 86-år gamle Odd Kolbjørn Andreassen.

Nå er han på vei om bord i Christian Radich, skipet han seilte med for 70 år siden.

– Jeg visste ikke engang at dette var mulig før noen dager siden, forteller Andreassen ivrig.

Han er overlykkelig for å ta del i seilasen som skal gå fra Bodø til Kristiansund, de tre neste dagene.

TREMASTET FULLRIGG: Christian Radich er 83 år gammel, og kunne vært lillebroren til Andreassen. Skipet seiler til vanlig ut i verden, men i år holder de høye seil seg langs den norske kystlinjen. Foto: Emily Louisa Millan Eide / NRK

Christian Radich seiler vanligvis nedover i Europa gjennom sommeren. Da får de med seg opptil 80 passasjerer, som kan være med å hjelpe mannskapet å styre den store skuta.

Nytt av året er at skipet består nesten utelukkende av nordmenn, de er halvparten så mange, og i tillegg til at tokten kun skjer langs norskekysten.

Se også:

Ida Rosenvinge er markedssjef i Christian Radich-stiftelsen, og forteller at passasjerene kan ta del i de vanlige vaktlagene, og bli med å drifte skipet, i regi av dem som er fast ansatte.

– Medseilerne hjelper til å heise og rigge ned seil, de lærer om sjølivet, og kan være med å teste høydeskrekken, ved å klatre oppover storseilet, dersom de har lyst til det.

GÅR INN I VAKTLAG: Passasjerene på Christian Radich kan ta del i det faste mannskapet. Da deltar på de daglige aktivitetene om bord. Her er de med å heise storseilet. Foto: Ernst Furuhatt

De som ikke ønsker å ta like stor del av driften kan også velge å ligge litt mer på latsida.

86-åringen fra Rognan i Nordland, er derimot ikke i nevnte gruppe.

Han gleder seg til å ta fatt på oppgavene, så lenge kroppen klarer å bære han igjennom utfordringene.

– Nå er jeg endelig hjemme igjen, sier Andreassen henrykt.

Mange ønsker en aktiv ferie

Det er ikke bare den eldre generasjonen som ønsker å utnytte ferien med å være aktiv.

Reiselivsdirektør i Visit Norway, Bente Bratland Holm, forteller at de i år har merket stort engasjement rundt aktivitetstilbud.

Aktivitetene virker også til å være en suksess, og tilbakemeldingene har vært gode.

– Vi har nok utdannet mange gode norgesambassadører i år, sier Holm.

EN AKTIV SOMMER: Reiselivsdirektøren i Visit Norway forteller at nordmenn har vært særlig opptatt av å søke aktive opplevelser i sommer. Fjellturer med innlagte trapper er blant de mest populære. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Les også:

Og Rosenvinge ved Christian Radich sier seg enig.

– Jeg har snakket med flere som har vært om bord, som ønsker å komme igjen neste år.

Det ser derfor ut til å ha vært en seier for reiselivsaktørene at nordmenn har blitt vunget litt til å feriere i eget land.

Drar ungdom opp av sofaen

For 70 år siden var det mange unggutter som ble sendt til sjøs da de fylte 16.

Å bli sjømann var en kjent metode for å bli fort voksen.

Etter noen minutters mimring med Andreassen er det lett å forstå at det var hard disiplin i de såkalte gamledager.

Hvis du pratet på dekk etter klokken ti om kvelden kunne du risikere å bli straffet med en natt i hengekøya, under storseilet og snøvær.

Mattilbudet om bord var også begrenset til rasjoneringskost.

–Hvis vi skulle ha pølse på brødskiva så fikk vi en halv skive, og hvis vi skulle ha ost så fikk vi en liten terning, røper pensjonisten fra nord.

TITTER PÅ SIN GAMLE SENG: Odd Kolbjørn Andreassen ser på hengekøyene sammen med Christian Radich-direktør, Vidar Pederstad. Foto: Martin Giæver / NRK

Vidar Pederstad er direktør for Christian Radich-stiftelsen, og kan betrygge med at det ikke er like hard disiplin om bord i dag.

Likevel er det nok mange som blir med til sjøs for å bli litt mere voksne i dag også.

– I dag utdanner vi ikke så mye sjøfolk, men vi jobber med ungdom som sitter fast hjemme.

Han sier sjølivet kan brukes som et livsmestringsprogram, for å få de som har falt litt av, til å komme i gang igjen.

– Sånt brukte vi ikke da jeg var ung.

Andreassen står under dekk på båten, og forteller sine nye medseilere om skrøner fra gamledager.

STORT ALDERSSPENN: Odd Kolbjørn Andreassen forteller om livet om bord i gamledager. Nå har han blitt del av mannskapet, sammen med barna Tor, Ranveig og Einar Gundersen. Foto: Martin Giæver / NRK

Barna om bord får store øyne når han forteller at de 80 16-åringene bodde i hengekøyer på rekke og rad, der sengene til passasjerene er plassert i dag.

Han mistenker at selv om mye er likt, er det nok også en del som kanskje var hakket mere primitivt før.

– Hva er dette for noe, spør Andreassen, og peker på en lang rekke med seletøy som henger på et rekkverk.

– Det er seler vi har på når vi klatrer, sier en i mannskapet.

Nå er det Andreassen sin tur til å sperre opp øynene.

– Nei, det er nok mye som er likt, men sånt brukte vi ikke da jeg var ung, avslutter 86-åringen.