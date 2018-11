– Vi visste at det var stor interesse, men at det blir solgt ut på under ti sekunder er rekord. Det er helt vilt, sier festivalsjef Andreas Thorell.

Dermed er Trevarefest i Henningsvær i Lofoten Norges raskest utsolgte festival for øyeblikket.

Ifølge Lofotposten slår dette fjorårets rekord. Festivalsjefen tror en av årsakene til salgssuksessen kan være at de har havnet på en skandinavisk radar.

– Nå får vi opp folk fra flere land, blant annet Sverige og Danmark. Jeg tror også mye av suksessen kommer av den unike kombinasjonen av vakker natur, musikk i verdensklasse og en følelse av å være lokal, forteller Thorell.

Festivalen ble første gang arrangert sommeren 2017. Tredje utgave arrangeres 29. til 31. juli neste år.

NRK P3-programleder og DJ Christine Dancke målte stemningen blant festivalgjengerne på årets Trevarefest.

NRK P3-programleder og DJ Christine Dancke målte stemningen blant festivalgjengerne på årets Trevarefest.

– Trekker en ny aldersgruppe til Lofoten

At så mange vil til Henningsvær og Lofoten for å dra på festival er også positivt for Henningsvær som sted og Vågan som kommune, ifølge ordføreren i kommunen.

– Dette er en populær festival som trekker en ny, yngre aldersgruppe til oss om sommeren. Her får vi også samtidig formidlet god lofotnatur til unge fra hele landet, så dette er en viktig arena, forklarer Vågan-ordfører Eivind Holst.

Eivind Holst er ordfører i Vågan kommune (H), hvor festivalen arrangeres. Foto: Bjørn Tore Pedersen / NRK

Holst sier at de tar mange grep for at de besøkende skal få lyst til å etablere seg. Han trekker spesielt frem at de som driver Trevarefest selv bare kom opp for å klatre i fjellet.

– De som driver kom opp på en klatretur og endte opp med å kjøpe et stort bygg som de har gjort om til kulturarena. Vi vet at folk kommer opp for å gå på folkehøyskole et år som velger å bli igjen.

– Det er klart at man blir bergtatt når man kommer til verdens vakreste sted, ler han.

Startet som en vennefest

I 2017 ble ifølge Våganavisa de drøyt 800 billettene til sommerens festival utsolgt på 30 sekunder. Neste års billetter røk i dag ut på rekordraske ti sekunder. Andreas Hjelle er en av de fire som står bak festivalen, han er svært fornøyd med salget.

Kjartan Lauritzen spilte på festivalen i sommer. Foto: Jonathan Vivaas Kise / Trevarefest

– Festivalen startet som en idé om en vennefest, men endte opp med å bli en festival der folk kommer reisende til Lofoten fra hele landet. Det er utrolig stas, sier Hjelle.