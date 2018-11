Solgte huset på Facebook: – Tok en råsjanse

Sju prosent av oss har tenkt tanken på å selge boligen helt uten hjelp, viser tall fra Finn.no. Huseiernes Landsforbund vil likevel ikke anbefale det uten videre.

For Jan Sverre Dahl var det kun ett alternativ da han skulle selge huset sitt i Stamsund i Lofoten nylig.

I stedet for å gjøre som rundt 98 prosent av andre nordmenn og selge ved hjelp av eiendomsmegler, valgte han å annonserte det direkte på Facebook.

Jan Sverre Dahl er fornøyd med både interessen og prisen for boligen. Foto: Privat

Etter en budrunde ble boligen solgt for 2,5 millioner kroner, tilsvarende takst, skriver Lofotposten som omtalte saken først.

– Jeg hadde det litt travelt med å få solgt fordi jeg skal flytte. Derfor tenkte jeg at jeg skulle ta en råsjanse og samtidig spare meg litt penger på meglerhonorar, sier Dahl til NRK.

På forhånd hadde han fått ordnet med takst for boligen, som har et bruksareal på 131 kvadratmeter, av en profesjonell aktør. Boligannonsen ble publisert i en lokal salgsgruppe på nettsamfunnet.

– Jeg var ganske sikker på at det skulle bli salg og er godt fornøyd med prisen, forteller Dahl, som beskriver interessen for boligen som stor.

– En risiko

Nøyaktig hvor stor interessen er for å selge boligen uten megler er ikke like enkel å måle. Men tall fra Finn.no viser at mengden som selger helt selv der er på to prosent.

Carsten Pihl i Huseiernes Landsforbund sier det ikke nødvendigvis lønner seg å droppe megler. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven

Nettstedet har også en undersøkelse som viser at sju prosent av oss har vurdert eller kunne tenke seg å selge selv.

– Det er de beste tallene vi har på området, sier Carsten Pihl.

Han er forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund, og vil ikke uten videre anbefale kun å bruke Facebook eller andre sosiale medier ved boligsalg.

– Utfordringen med det er å finne nok folk som kan se annonsen din. Det er jo tross alt det viktigste. Samtidig kommer det veldig an på hvilket marked du sikter deg inn mot. Det er nok enklere i små utkantområder der du kjenner aktuelle kjøpere, enn om jeg skulle gjort det samme i for eksempel Oslo.

– Det er helt klart en risiko, og det er uansett ikke sikkert det er så mye penger å spare. Hvis en megler får 100.000 kroner mer for boligen din, er det jo en fornuftig investering, påpeker Pihl.

– Penger å spare

Ifølge Forbrukerrådet, sparer de fleste som selger bolig selv ved hjelp av tredjepart eller advokat. Boligselgere sparer i gjennomsnitt mellom 40.000 og 80.000 kroner, ifølge Din Side.

– Få hjelp til oppgjøret

Både Forbrukerrådet og Huseiernes Landsforbund anbefaler å bruke megler eller advokat til oppgjøret etter salget.

Det gjorde Jan Sverre Dahl i Stamsund. Han lot en megler ta seg av det praktiske etter selve salget.

– Det kostet bare en fjerdedel av prisen, og jeg tror dessuten mange har litt angst for papirarbeidet i ettertid.