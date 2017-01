Det tok to kalde uker i et rått novemberklima i Lofoten for fotografene Mats Grimsæth (21) og Emil Kjos Sollie (27) å ta som det som senere har blitt omtalt som «det umulige bildet».

Bildet av tre ganger verdensmester i surfing, Mick Fanning, på et brett under nordlyset har nådd ut til millioner av mennesker rundt omkring i verden.

Det var etter den overveldende responsen, at fotograf Mats Grimsæth forstad at bildet kunne bidra til noe mer enn bare å skape beundring og engasjement på sosiale medier.

Samlet inn 25.000 kroner

– Jeg bestemte meg for at det hadde vært utrolig kult å auksjonere bort bildet. Det er så mange foreninger som gjør mye viktig i dagens samfunn, og jeg har lenge hatt lyst til å gi noe mer enn kun småslanter, forklarer han.

21-åringen trykket opp bildet, og tok det med på et julearrangement i Larvik. Målet hans var å samle inn 10.000 kroner, men da kvelden var over hadde bildet samlet inn totalt 25.000 kroner.

Fotograf Mats Grimsæth Foto: Privat

– Det var helt vilt. Jeg var usikker på om jeg i det hele tatt ville nå målet jeg hadde satt meg. Men så gikk bildet for 17.000 kroner, forklarer han.

Tar ikke ære selv

Og det stoppet ikke der.

– En mann som var for sent ute til auksjonen hadde lyst til å bidra til saken, så han donerte ytterligere 8000 kroner, forteller Grimsæth, som innrømmer at mannen kommer til å få et bilde han også.

Til tross for å ha lagt inn to uker i arbeidet med å ta bildet og selv valgt å donere pengene til veldedighet, ønsker ikke Grimsæth noe personlig ære for innsamlingsprosjektet.

– Jeg gjør jo ikke så mye, jeg bare gir bort et bilde jeg har tatt. Det er jo de som har gitt så mye penger som virkelig gjør noe, forklarer han.

Gir til Barnekreftforeningen

Og til tross for at han mener det finnes mange foreninger som gjør mye enkelt, var det enkelt å velge ut akkurat hvilken pengene skulle gå til.

– Pengene går til Barnekreftforeningen. Det er noe med barn som har kreft som treffer meg rett i hjertet, det er liksom helt feil, sier han.

Han håper pengene vil bidra til å kunne gjøre en liten forskjell for noen.