Solgte bilen etter at lillebroren døde – donerte alt til Barnekreftforeningen

En Nissan 200 SX Silvia 180 sx s13 Rocket Bunny R.Y.O.

For mannen i gata er dette helt gresk. For Steffen Tomasdal fra Mo, er dette alt.

Den neonoransje racerbilen var opprinnelig importert fra Japan, og tilhørte lillebroren Marius. De to brødrene var begge interessert i gatebiler og skulle hjelpe hverandre med å bygge hver sin bil.

Marius var bare 21 år, da han i august i fjor fikk beskjeden om at han hadde kreft. Da han døde i desember, bestemte broren seg for å fullføre prosjektet og selge bilen.

Hele salgssummen, 60.000 kroner, har nå blitt donert til Barnekreftforeningen.

– Det var to måneder med intens jobbing for å få den ferdig til bilrace-sesongen startet her i nord. Uten hjelp fra kompiser, hadde ikke dette vært mulig på så kort tid, sier Steffen.

Se hvordan bilen forandret seg nederst i saken.

Steffen Tomasdal står ved siden av bilen, som først tilhørte broren. Foto: Ole Dalen / NRK

– Trist å selge

Det tok ikke lange tiden fra bilen var lagt ut på Finn, til den ble solgt under helgens sommertreff ved Arctic Circle Raceway (ACR) i Mo i Rana.

Steffen omtaler broren sin som en bestevenn, en trivelig turkompis og en lidenskapelig bilelsker. Å selge bilen var ingen lett ting å gjøre.

– Det var veldig vemodig å selge bilen. Det er trist, men det føles bra nå, siden salget gikk til en god sak, sier Steffen.

Drifting er veldig populært i Mo i Rana, der Arctic Circle Raceway gir fartsgale bilelskere en mulighet til å gjøre dette helt lovlig. Foto: Ole Dalen / NRK

Det er også daglig leder Trine Nicolaysen i Barnekreftforeningen glad for.

– Jeg syns det er utrolig rørende at en så ung mann ønsker å hedre lillebroren på denne måten. At de klarer å tenke på oss i Barnekreftforeningen i en sånn situasjon gjør oss veldig takknemlig.

Nicolaysen forteller at en så stor gave er svært sjelden at de får fra privatpersoner. Nå håper de at de får møte Steffen for å takke ham.

– Han har overført pengene, men vi skulle gjerne fått håndhilst på han og takket ham ordentlig, sier hun.

Tok fokuset til løpet

Stian Kjosås er arrangør for Sommertreffet på ACR i Mo i Rana.

I løpet av en helg kommer det rundt 4000 bilgale mennesker som enten skal se på, eller delta på bilshowet.

Kjosås forklarer at det hele tiden har vært viktig at det er Steffen og bilen som har vært i fokus.

Kjøpereren, Matias Sveinsen, og selgeren, Steffen Tomasdal. Foto: Ole Dalen / NRK

– Dette gjør Steffen som en del av bearbeidingen av sorgen over å miste sin lillebror. Vi har hjulpet han ved å dele Finnannonsen og historien, sånn at hans gode gjerning har vært i fokus.

bilkjøper Matias Sveinsen er veldig fornøyd med handelen.

– Den er ekstremt lettkjørt. Jeg har lenge tenkt å kjøpe meg en sånn bil, men hadde ikke tid til å bygge en selv fra grunnen. Steffen er en stor mann i bilmiljøet her og pengene går til en veldig god sak, så det var en lett avgjørelse.