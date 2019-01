Sokneprest vurderer å slutte dersom han ikke får servere alkoholholdig vin til nattverden

Et menighetsmøte i Narvik får nå mye oppmerksomhet og årsaken er alkohol.

For vinen som brukes under nattverd i norske kirker varierer, siden hvert enkelt menighetsråd selv bestemmer hvordan de vil ha det.

I Narvik er vinen som deles ut under nattverd uten alkohol, men det vil sokneprest Lars Riberth i Narvik ha slutt på, skriver Fremover.

Riberth mener det hele handler om tradisjoner.

– Dette er teologi og kirkens tradisjon. Jesus brukte ordentlig vin og det har kirken gjort siden da. Alle de store kirkene i hele verden, som de ortodokse, katolske, anglikanske og så videre har alkoholholdig vin. Men i Norden har avholdsbevegelsen klart å avalkoholisere, og det i løpet av de siste tiårene, sier han til NRK.

– Vi står på sterk grunn med 2000 års tradisjon bak oss, der kirken har brukt dette til sakramentet og at det skal gå over til Kristi blod på riktig måte.

– Vinen skal ikke være manipulert

– Hvor viktig er det med alkohol i vin?

– Det handler ikke om alkohol, men at vinen ikke er manipulert.

– Er alkoholfri vin manipulert?

– Man har på en eller annen måte fjernet alkoholen. Den som brukes her er tilsatt druejuice, sukker og konserveringsmiddel. Dette er ikke et alkoholspørsmål eller en alkoholpolitisk sak, men det handler om at vi skal ha riktig element.

Fakta om altervin Ekspandér faktaboks Altervin er vin som brukes i feiringen av nattverd i kristen liturgi.

I Den ortodokse kirken, Den anglikanske kirke og Den katolske krike brukes kun alkoholholdig vin. Dersom noe annet brukes, er ikke nattverden lovlig eller gyldig feiret.

I protestantiske kirker varierer praksisen sterkt. Den serverer alkoholholdig vin, alkoholfri vin, druesaft eller annen saft fra bær.

I Den norske kirke brukes «Hvilken som helst type ren, vanlig druevin - hvit eller rød». Det er menighetsrådet som bestemmer dette, eller om vinen skal være alkoholfri.

Vinmonopolet har en egen alkoholfri altervin. (Kilde: Wikipedia)

Menighetsrådet i Narvik kirke skal torsdag avgjør om de vil følge sokneprest Lars Riberths ønske eller ikke. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Et viktig symbol

Nattverden er et viktig symbol for kristne. Under nattverden spiser kristne brød og drikker vin, som uttrykk for Jesu kropp og Jesu blod.

– Nattverden handler om det innerste i vår tro på Jesus. Det å feire gudstjeneste med nattverd er noe som skaper tro og som styrker tro, forteller prost Marta Botne i Ofoten prosti.

I Den norske kirke brukes «Hvilken som helst type ren, vanlig druevin – hvit eller rød». Det er menighetsrådet som bestemmer dette, eller om vinen skal være alkoholfri.

Fakta om nattverd Ekspandér faktaboks Nattverden er et rituelt måltid som utgjør en viktig del av den kristne gudstjenesten. Under nattverden spiser kristne brød og drikker vin, som uttrykk for Jesu kropp og Jesu blod. Brødet og vinen kalles elementene.

Utgangspunktet for nattverden er historiene fra evangeliene i Det nye testamentet. Der står det at Jesus, kvelden før han ble korsfestet, oppfordret disiplene til å spise brød og drikke vin for at deres synder skulle bli tilgitt. Denne kvelden kalles skjærtorsdag.

Den mest sentrale teksten er fra Matteusevangeliet, der det står at Jesus ba disiplene om å spise brød og drikke vin, og kaller det sin kropp og sitt blod. Jesus oppfordret disiplene til å gjøre dette til minne om ham.

Nattverden er et sakrament, det vil si en hellig handling. For kristne er formålet med handlingen at de som deltar i nattverdsmåltidet skal få styrke og tilgivelse fra Jesus. For å gå til nattverd må man være døpt. Kilde: Store norske leksikon

Prost Botne har ingen problemer med å forvalte nattverden uansett hvilken vin som velges. Men så enkelt er det altså ikke for sokneprest Riberth.

Dersom menighetsrådet, som skal møtes på torsdag, velger å fortsette med alkoholfri vin, sier Riberth at han havner i et vanskelig dilemma.

Prost Marta Botne i Ofoten prosti. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Jeg tar det som det kommer, men det blir vanskelig for meg å være lojal mot et slikt vedtak. Jeg tar den bekymringen når den kommer og vi er ikke der enda.

– Til Fremover sier du at du vurderer å søke ny jobb om det skjer?

– Jeg har vel ingen annen utvei, men det var journalisten som provoserte det fram. Men det kan bli en konsekvens og jeg vil ikke ha dette bråket, for det er ikke kirken på noen måte tjent med.

Prost Botne sier at menigheten har havnet i en alvorlig situasjon.

– Det er sånn at en prest i ordinasjonsforpliktelsen skal følge det som heter vår kirkes orden. Hvis presten ikke kan følge det, blir det en sak mellom presten og biskopen.

– Soknepresten er ikke alene

Soknepresten i Narvik er på ingen måte alene når han legger stor vekt på innholdet i altervinen.

– I Kirken har mange hatt et høykirkelig syn rundt de kirkelige ritualene. Hvor nettopp nattverden som rituale har noen bestanddeler som er viktige. Dersom man «jukser» med alkoholen eller tar bort melet i oblatene, så har man forandret bestanddelene i nattverden bort fra det opprinnelige, forteller dekan Aud Valborg Tønnessen ved Det teologiske fakultet.

At Riberth opprinnelig er svensk, kan også ha noe med saken å gjøre, mener Tønnessen.

– I Sverige har de gjennomgående alkohol i vinen. I Sverige har de en større tradisjon for høykirkelighet. De ligger nok tettere på den katolske og ortodokse tradisjonen, hvor det er helt naturlig å ha alkoholholdig vin. I en mer lavkirkelig nordisk luthersk tradisjon, har ikke dette hatt like stor verdi.

Tønnessen forteller at de fleste representanter for Den norske kirke tross alt har et pragmatisk forhold til alkoholinnholdet.

– Det er nok en gjengs oppfatning at dette er ikke så farlig, konkluderer hun.