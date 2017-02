Søk etter savnet mann i Sulis

Politiet i Salten frykter at en mann i 70-årene kan ha gått gjennom isen på Øvervatnet i Sulis, og nedlegger ferdselsforbud. Politiet fikk i natt melding om at en mann var savnet fra ei hytte i Sulis. Mannen er godt kjent i området ble sist sett av familien kl 12.00 mandag formiddag, da han tok scooteren fra hytta for å ta seg ned til bilen.