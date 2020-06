Snøveggene ruver opp til 8 meter på det høyeste: – Du kjører i en hvit tunnel uten tak

Den usedvanlig lange vinteren i nord har provosert.

Selv om vi skriver juni og sommermåned, er det lenge til våren har kommet til Melfjellet. Det er fortsatt kritthvitt over fjellet mellom Rødøy og Rana på Helgeland.

Vanligvis er målet å kunne åpne veien til 17. mai, ifølge Rana Blad som også har omtalt saken.

Slik ble det ikke i år.

Fredag klokka 12 kunne de endelig åpne den vinterstengte fylkesveien – tre uker senere enn normalt, etter at brøytemannskapene hadde kommet gjennom de høye snøskavlene.

Liv Ingeborg Leonhardsen, som var på sightseeing der 3. juni med ektemannen, kjørte over med mål om å se hvor langt de kom.

– Det var begynt å bli litt sørpe på veien og litt sånt. Og vi hadde sommerdekk, så selv om vi hadde firhjulstrekk så var det greit å snu.

HØYE VEGGER: Brøytemannskaper forteller til NRK om snøskavler på opp mot åtte meter på det meste. – Vi hadde ikke noe med å måle med, men mannen min er 1,72, sier Leonhardsen om de massive snøveggene. Bildet er tatt 3. juni. Foto: Liv Ingeborg Leonhardsen

Leonhardsen beskriver veistrekningen som en kjempesmal vei med én veibane. Det skaper en spesiell stemning ifølge henne.

– Du kjører jo i en hvit tunnel uten tak. Man får en inneklemt følelse, selv om man kjører midt oppe på fjellet, sier Leonhardsen.

– Majestetisk

– Det ser bra ut nå, det er høye snøskavler, bar og fin vei – og sol. Skavlene trekker seg fra veien, så jeg kan sikkert tenke meg til at det har forsvunnet en meter med snø den siste uka, sier maskinfører Kent Inge Ingebrigtsen i Mesta.

De høye veggene av snø er ikke noe unikt syn over Melfjellet. Likevel har det vart lenge i år.

Ingebrigtsen forteller om snøskavler på opp mot åtte meter på det meste – selv i begynnelsen av årets første sommermåned juni.

– Det er jo litt majestetisk. I hvert fall når du kommer i skjæringer der det er skavler som er både to og tre meter høyere enn hjullasteren. Da blir det som å kjøre i en tunnel.

– Kommer til å ta sin tid

Vakthavende meteorolog Martin Granerød sier det fortsatt ligger en god del snø i de vestlige fjellområdene av Sør-Norge og deler av Nord-Norge.

– Nå har vi hatt en vinter og vår hvor vi har hatt en værsituasjon som har gitt mye nedbør i store deler av landet, og hvis man har vært høyt nok så har denne nedbøren falt som snø.

Martin Granerød, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ifølge deres oversikt er det fortsatt ganske store fjellområder som har mye snø.

– Det betyr at det kommer til å ta sin tid før dette smelter unna.

Sammenligner med Vestlandet

Maskinfører Ingebrigtsen i Mesta er klar på at det er mye snø i år.

– For det første er det mer snø enn man har vært vant til før, og så er vi jo nesten en måned senere med opptaking enn det vi bruker. Da er det klart at i år er et spesielt år sammenlignet med slik det har vært før, sier han.

Han mener man må til Vestlandet for å finne like spektakulære og smale veier som her.

– Det er ikke vanskelig å sammenligne det med Trollstigen og veier på Vestlandet. Det blir jo det samme opplegget med høye skavler og mye snø.