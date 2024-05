Snøsmeltingen skyter fart i Nord-Norge

Stigende temperatur og frostfrie netter setter fart på snøsmeltingen i Nord-Norge. Regn de kommende dagene i kombinasjon med snøsmelting kan gi raskt økende vannføring i små og middels store elver. Det er foreløpig ikke utsikter for større flom i de store elvene.

I flere innlandsvassdrag i Nord-Norge er elvene islagt. En rask økning i vannføring de kommende dagene kan føre til isganger. Isgang er når ismasser løsner og driver med strømmen nedover elva. NVEs flomvarsler fanger ikke opp plutselige vannstands- og vannføringsendringer som skyldes isgang og ispropper.

Isløsningen i elver kan gi problemer, bla ved oversvømmelse når drivende is propper seg og danner isdammer. Isdammene bygger seg gjerne opp på «faste» steder i vassdrag med isproblemer under vårflommen. Man må være forberedt på at dette kan skje i år. Dette gjelder særlig vassdrag som etter en kald vår fortsatt har solid is og lav vannføring.

(NTB)