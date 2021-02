Hele Østlandet, Troms og Finnmark og Sørlandet, med unntak av Innlandet og kommunene i tidligere Buskerud, starter vinterferien denne uken.

Det skjer samtidig som snøskredfaren øker faretruende over hele landet.

– Det er skumle forhold over hele landet, advarer Ingrid Skrede ved Snøskredvarslinga.

Det er meldt stor snøskredfare på Vestlandet og Nordland torsdag. I Møre og Romsdal er faregraden nå satt til 4, som er det nest høyeste. Faren er dessuten økende fremover, ifølge Skrede.

Skrede forteller at faregrad på et skredvarsel er avhengig av hvor mange steder du kan utløse et skred, og hvor lett det er å utløse et skred, og hvor store skredene kan bli.

Problemet over store deler av landet er vedvarende svake lag i snødekket, som er lett å påvirke.

Det er varslet snøskredfare i store deler av Norge, opplyser Ingrid Skrede ved Snøskredvarslinga. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Torsdag skal vinden øke, og dermed vil snøen som ligger øverst blåse vekk.

– Dermed kan skred lett utløses. I tillegg kan de bli relativt store, sier Skrede.

Hun ber folk som skal på vinterferie på fjellet om å holde seg unna skredterreng. Man bør unngå bratte heng, være oppmerksom i områder hvor skred kan starte og terreng som liggen nedenfor.

– Sjekk værvarsler hyppig og følg med på oppdateringer på varsom.no.

Også Hovedredningssentralen ber folk være varsomme.

Stor snøskredfare betyr at det også er fare for skred over vei og bosetting.

– Ja, det kan gå naturlig utløste skred i klassisk skredterreng. Men de siste varslene gjelder først og fremst dem de som ferdes i skredterreng.

Kan vare helt til våren

Nordland må vente en uke til før vinterferien starter.

Men her vil faren for snøskred vedvare – kanskje så lenge til våren.

Varsom-observatør Torbjørn Pedersen tok snøprøver i Østerkløftfjellet i Valnesfjord i Fauske kommune. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Slik oppsummerer Varsom-observatør Torbjørn Pedersen stoda etter at han tirsdag tok snøprøver i Østerkløftfjellet i Valnesfjord i Fauske kommune.

– Vi observerte flere faretegn som blinket mot oss. Og som indikerer at det er stor snøskredfare.

Blant annet sprekker i snøen, som tyder på at snøen er ustabil.

Ifølge varsom.no er det betydelig snøskredfare i området rundt Svartisen, Ofoten, Lofoten og Vesterålen.

Pedersen frykter at snøskredfaren i Nordland vil vare helt til våren

Skumle snøkrystaller

– Dette året er spesielt. Skredproblemer kommer og går. Noe ganger er snøskredfaren over på noen timer Andre ganger trenger snøen noen dager på å stabilisere seg. I år sliter vi med et problem som kan vare både uker og måneder, kanskje hele sesongen.

Varsom-observatør Torbjørn Pedersen tar prøver av snøen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Årsaken er noen vakre, men skumpe rimkrystaller under snøen.

– Alle har sett de fantastisk fine rimkrystallene som formet seg i overflaten på snøen, da det var kaldt og lite snø.

Da det kom store snømengder sist uke la denne seg oppå krystallene. Mens de har ligget godt innpakket har de blitt til is.

Det betyr at de er blitt et ustabilt og skummelt glideflukt under den nye snøen. Det er bare regn eller våren som kan bryte dem ned, forteller Pedersen.

– Dette er de dødeligste og farligste skredproblemet vi har. Skredene kan blir store og farlige. Derfor er det ekstra viktig i tida framover å holde seg unna skredterreng.