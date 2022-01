Fint skivær i hele landet – men livsfarlig i fjellet

Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland er værvinnerne denne helga, skal vi tro meteorologene.

Mange plasser er det også gode muligheter for å komme seg ut på ski.

– Lørdag og søndag ser det ut som at det blir greit vintervær i hele landsdelen, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, John Austrheim til NRK, men gjør et lite unntak for Finnmark hvor det er venta en god del vind.

Det er også kommet mye snø på fjellet den siste uken.

Og mange gleder seg til fint skivær i helgen. Men skal du på topptur er det grunn til å være forsiktig.

– Vi bør ta det litt med ro denne helga, sier Odd Arne Mikkelsen.

Han er vaktleder ved snøskredvarslinga NNV, og råder folk til å være litt forsiktig.

Til inngangen av helga får vi nemlig betydelig skredfare i mange fjell-regioner i Norge.

I Nord-Norge er det meldt betydelig fare for snøskred, mens det på Vestlandet og noen steder på innlandet er meldt moderat fare. Foto: Skjermbilde varsom.no / Dina Jeanette Danielsen

Ta forholdsregler

Populære turmål for topptur: Lofoten og Vesterålen, Ofoten og Svartisen har blant annet betydelig skredfare.

I Sør-Troms, Vest-Finnmark og Tromsø er det i tillegg ventet at det kan gå naturlige skred. Det er ofte markert med et utropstegn bak skredvarselet.

– Det er et obs-obs til de som eier veiene, og de som skal ut på tur: Her kan det komme naturlige skred.

Hva er is og snø? Hvilke krefter bor i disse elementene? Vi ser hvordan snøkrystaller blir til, og vi møter Jenny som fikk kjenne på kroppen hva det vil si å bli fanget i et snøskred. Du trenger javascript for å se video. Hva er is og snø? Hvilke krefter bor i disse elementene? Vi ser hvordan snøkrystaller blir til, og vi møter Jenny som fikk kjenne på kroppen hva det vil si å bli fanget i et snøskred.

– Hvilke forholdsregler bør vi ta denne helga?

Vi bør vente til været blir bedre og til vi får litt sikt og ser hva som har skjedd, så må vi ikke minst lese skredvarselet for å se hvor vi bør gå på tur eller ikke.

Skredvarselet kan du lese på varsom.no

– Så må man se om skredvarselet stemmer overens med den turen du skal på. Varselet dekker et mye større område enn akkurat det fjellet du skal på. Skal man ut i bratt terreng, må man gjøre egne vurderinger. Sånn er det.

Tips for de som vil på topptur

– Det aller viktigste er egentlig å holde seg unna skredterreng. Beveg deg i terreng som er under 30 grader bratt. Og ikke minst må man passe på at man ikke er i en utløpssone for skred som kan starte høyere oppe i fjellet. Da unngår man skred.

– Hvis man ser at det går et skred høyere opp i fjellet, hva gjør man da?

– Da bør man melde fra til politiet, og si at her har det gått et skred og komme seg til tørr grunn.

Her er de viktigste tipsene illustrert. Foto: Skjermpdum Varsom.no

– Hva bør man ha med seg når man skal ut på tur?

– Vi har en sender og en mottaker som vi har på kroppen. Det vil si at noen andre kan motta signaler- men det hjelper ikke hvis du ikke har med deg en spade og en søkestang.

– Søkestanga trenger du for å finne nøyaktig treffpunkt, sånn at du vet hvor du skal grave. Men det aller viktigste er at du har trening i dette, og kan bruke utstyret.

Sju tips for å unngå snøskred Ekspandér faktaboks 1. Les snøskredvarselet for ditt område. Finn ut kva dei ulike faregradene og skredproblema betyr for di ferdsel i skredterreng. Les også teksten «skredproblem» for kvart varsel. Den gjev meir informasjon enn berre talet. 2. Planlegg turen din heime. Legg opp til tur etter vêr- og snøforhold, og turgruppa sitt erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annleis enn du forventa. Gjer ei ny vurdering om svaret er ja. 3. Følg med på dei fareteikna på snøskred naturen gjev deg: ferske skred, sprekker i snøoverflata, drønn frå snødekket ved belastning. 4. Ha gode ferdselsrutinar. Viss du må gå i skredutsette område, gjer det éin og éin eller hold god avstand til kvarandre. Stopp eller vent berre stader der du ikkje kan løyse ut skred, og der du ikkje kan bli tatt av skred ovanfrå. Hovudregelen er å unngå ferdsel i skredterreng, altså terreng som er brattare enn 30 grader. 5. Ver i stand til å kjenne igjen snøskredutsett terreng. Kvar kan det gå skred, og kor langt kan skredet gå? 6. Gjer alltid gjennomtenkte vegval. Still deg sjølv spørsmålet «kvifor kan eg ferdast her»? 7. Ha med rett utstyr. Ved ferdsel i nærleiken av skredterreng, må du alltid ha sendar eller mottakar på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur. Kjelde: Røde Kors.

Nyt vinterværet

Men selv om skredfaren er stor, så kan det være lurt å nyte vinterværet mens man kan.

For i neste uke er det ventet nedbør. Aller våtest blir det i vest, men også Trøndelag og Nordland blir vått.

– Utover i uka så er det noe mildvær på gang, sier meteorolog Austrheim.

