Snøskred fra Svarttinden: En person tatt

Like etter klokken 18.30 opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge på Twitter at fire mannskaper er satt inn i søkeområdet. Skredfaren skal være stor på stedet.

Operasjonsleder Jon-Inge Moen ved Nordland politidistrikt opplyser at det skal være et stort skred.

Skredet har gått ved Svarttinden ved Kleppstad i Vågan i Lofoten. Politiet meldte om skredet rundt klokken 17.30 søndag.

– Redningsmannskapene er akkurat i gang med arbeid. Ti frivillige fra Røde Kors og en hundefører med hund i gang med søk, forteller Moen til NRK. Han opplyser at Luftambulanse og Sea King er på vei.

En person skal være tatt av skredet. Det bekrefter Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Redningsleder Frode Iversen ved HRS opplyser at det var turkameraten til den skredtatte som meldte om skredet.

– Status nå er at en person er tatt av skredet. Det er for høy skredfare til at vi kan sette inn folk i skredet for å gjøre noe videre. Redningsmannskapene legger nå en slagplan for hvordan de på best mulig måte skal løse dette, forteller Iversen til NRK.

Han opplyser at Sea King-helikopter kun skal være minutter unna.