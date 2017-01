Snøras og uvær stenger E6 og en rekke andre veier i Nord-Norge

Meteorologisk institutt melder om kraftig vind i hele Nord-Norge fredag. Det er observert opptil 30 sekundmeter i kastene flere steder, noe som tilsvarer sterk storm.

Det melder NTB, som skriver at 34 veistrekninger i Nordland, Troms og Finnmark i 8-tiden fredag morgen er stengt på grunn av uvær og fare for snøras.

Det er kolonnekjøring på en rekke strekninger, og flere ferjestrekninger er innstilt, skriver nyhetsbyrået.

– Det har endret seg litt, enkelte steder har det gått over til å bli kolonnekjøring. Men stort sett er situasjonen den samme som i morges, sier Rainer Sundset ved Veitrafikksentralen i Mosjøen til NRK ved 11.30-tiden.

Snøras stenger E6

Han forteller at E6 over Sennalandet i Finnmark er stengt etter at det har gått et snøras som sperrer veibanen. Her venter man på geolog, som skal vurdere faren for nye ras.

– Det er verst i Finnmark, men også i Troms er det trøbbel som følge av mye snø.

Fare for ras er dessuten en hyppig årsak til at det vurderes som for utrygt å ferdes på flere veistrekninger i Troms.

På E6 over Saltfjellet og på fylkesvei 183 over Beiarfjell er det nå åpnet etter kolonnekjøring, mens det er kolonnekjøring på E6 over Kvænangsfjellet. E10 over Bjørnfjell er stengt.

Vanskelige kjøreforhold

Veivesenet advarer om svært vanskelige kjøreforhold flere steder på grunn av snø, is og vind.

Også i Nordland melder politiet om vanskelige kjøreforhold flere steder, blant annet på grunn av snøfokk.

Politiet i Salten advarer om glatte veier: «Vi vet det er glatt mange steder i Salten. Alt av tilgjengelige strø- og brøytemannskaper er ute og gjør det de kan. Kjør forsiktig», skriver politiet på Twitter.

En tipser opplyser overfor NRK at trafikken står på Setsåhøgda i Saltdal. Operasjonsleder Jon Inge Moen i Nordland politidistrikt forteller at de har fått tips om dette fra en bilberger, og at de skal sjekke forholdet ut nærmere.

– Det er veldig glatt over hele Salten, og folk må kjøre etter forholdene, sier Moen, og legger til at det glatte føret ikke har ført til trafikkulykker så langt denne fredagen.