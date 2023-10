Snødekte fjelloverganger og glatte veier

Mandag morgen melder Statens Vegvesen om vinterføre flere steder i fylket, som her på E10 på Bjørnfjell.

Det er også glatte veier i lavlandet. I Vesterålen er har det glatte føret ført til innstilling i flere bussruter i og til og fra Sortland, melder Bladet Vesterålen.

Før helga sendte meteorologene ut gult farevarsel for snø på fjelloverganger i Nordland. Farevarselet gjaldt fra lørdag ettermiddag og fram til midnatt natt til søndag, men fortsatt ligger det snø på over 300–500 meter over havet.