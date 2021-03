Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det registrert ni nye smittetilfeller i kommunen som sliter med et pågående utbrudd av den sørafrikanske mutasjonen.

Samtidig har Bodø kommune nå anmeldt en person som de mener svindlet seg til en vaksinedose denne uka.

Vedkommende skal ha misbrukt identiteten til helsepersonell. Deretter skal personen ha skrytt av det på Facebook.

– Vi har sendt ut en lenke til de helsearbeiderne som skulle vaksineres. Vedkommende har fått tilgang til en sånn lenke og registrert seg for vaksinering via den, forklarer kommunens helseleder, Stian Wik Rasmussen, til NRK.

– Vi gikk ut fra at alle som var registrert gjennom denne lenken, faktisk var helsearbeidere som var prioritert for vaksinering.

Får konsekvenser for vaksineringen

Det er Rasmussen selv som har skrevet anmeldelsen til politiet.

Kai Brynjar Hagen, smittevernoverlege i Bodø kommune

Han påpeker at de nå må stramme inn på kontrollen av hvem som faktisk får vaksine.

Opplysninger som har vært kontrollert digitalt må nå gjøres manuelt.

– Det utgjør et halvt årsverk i uka, bare på å kontrollere manuelt.

– Har rutinene deres vært gode nok?

– Vi synes det. Men det er ikke vanntett, og noen utnyttet det nå, sier helselederen, og «varsler at det får konsekvenser for vaksineringen».

– Betyr det at færre potensielt blir vaksinert?

– Nei, vi har en tidsfrist på Pfizer-vaksinene, og det er vi nødt til å klare. Men det blir en økt belastning for oss.

Kommunen:– Enkelttilfelle

Kommuneoverlege Kai Brynjar Hagen brukte overfor NRK ord som «forkastelig» om vaksinesnikingen i går.

Han frykter de nå ikke vil klare å vaksinere 1000 personer om dagen – slik de egentlig er rigget for.

– Dette er et enkelttilfelle, og vi vil strekke oss veldig langt for at det ikke går utover noen nå.

– Men potensielt kan dette bli veldig skadelig for den videre vaksineringen, påpeker Hagen.

NRK har forsøkt å få svar fra FHI om de har hørt om andre kommuner som har opplevd det samme. Foreløpig har de ikke vært tilgjengelig.

I dette lokalet vaksineres bodøværinger.

Her trekker vaksinatørene i Bodø kommune opp sju doser koronavaksine. Du trenger javascript for å se video. Her trekker vaksinatørene i Bodø kommune opp sju doser koronavaksine.