Snart tom for sparepenger

Den økonomiske situasjonen i Alstahaug begynner å bli prekær, melder Helgelendingen. Under dagens kommunestyremøte presenteres regnskapsrapporten for årets første måneder – Nå er det et tidsspørsmål før Alstahaug kommune havner på ROBEK-lista, sier administrasjonssjef Børge Toft til avisa.