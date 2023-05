Snart stenger butikkene: – Det er nok noen som får seg en overraskelse

Har du tenkt å handle inn til helga må du skyndte deg.

For selv om fleste har fått seg at det er pinse og langhelg, har flere kanskje glemt er at også butikkene stenger tidligere.

I pinsa er butikker nemlig pålagt å senge senest klokka fire.

– Vi stenger klokken fire i dag og da åpner vi ikke før tirsdagsmorgenen, sier senterleder ved City Nord i Bodø, Tor Austad.

Senterleder ved City Nord i Bodø, Tor Austad. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Hvert år kommer det lykkelig uvitende kunder gående mot senteret i fem/sekstiden, for så å bli overrasket over stengte dører:

– Det er noen hvert år som glemmer denne pinsa. Påska virker det som om de aller fleste har kontroll på men pinsa ser ut til å komme litt brått på.

En ekstra fridag

Austad tror få vet hvorfor vi egentlig feirer pinse og at mange derfor har et annet forhold til denne høytiden, sammenlignet med jul og påske. Det blir for de fleste bare en ekstra fridag.

– Det er nok noen som får seg en overraskelse, ikke bare på kjøpesenteret, men også på de vanlige dagligvarebutikkene, sier han og fortsetter:

– Nå er det ganske mange søndagsåpne butikker, så det er vel ikke noe akutt fare for at folk skal sulte i hjel.

– Blir litt diffust for mange

Det at mange ikke vet hvorfor vi feirer pinsa har Austad trolig rett i, skal vi tro prest og professor ved Universitetet i Oslo, Hallgeir Elstad.

Den kristne høytiden feires hvert år den sjuende søndagen etter påske.

– Pinsa er en av de tre store høytiden i kristendommen ved siden av jul og påske. Den handler veldig enkelt sagt om den hellige ånds komme over disiplene.

Hallgeir Elstad som er prest og professor ved Universitetet i Oslo Foto: Alexander Tufte Wetherilt / UiO

I jula feirer vi Jesu fødsel og i påska feirer vi Jesu oppstandelse. Etter det kommer Kristi himmelfartsdag hvor Jesus gikk fra sine disipler med et løfte om å sende dem den hellige ånd.

Pinsa handler om at disiplene får den hellige ånd, som gjør Jesu ånd nærværende i menigheten på en ny måte.

Årsaken til at pinsa blir litt bortgjemt sammenlignet med jul og påske kan ha noe med at denne høytiden ikke er lite konkret.

I jula og påska feirer vi fødsel, lidelse og død, noe Elstad tror det er lettere å begripe.

– Pinse og den hellige ånd blir kanskje litt diffust for mange.

– I tillegg går det mot sommer og det er født å komme ut i det fri, særlig hvis vi har godt vær. Så man glemmer