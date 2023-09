Snart må alle betale søppelgebyr når de leverer fisk

Fra 1. oktober skal du kunne levere søppel tatt som bifangst i alle havner. Med det kommer også et gebyr som skal betales uavhengig om det leveres avfall eller ikke, skriver Fiskeribladet.

Hittil har ordningen «Fishing for litter» vært et prøveprosjekt.

Årsrapporten for 2022 viser at det var 117 norske fartøy tilknyttet ordningen, som siden oppstarten i 2016 har samlet inn over 1000 tonn med avfall.

Tromsø og Ålesund har gjennom hele prosjektperioden vært de største mottakshavnene.

Men nå kan det bli slutt på gratis levering av andres avfall. Også for norske fiskefartøy.

Det nye regelverket med bakgrunn i Skipsavfallsdirektivet trer i kraft allerede 1. oktober, med Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet som ansvarlige myndigheter.