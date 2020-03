Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi ønsker at flyselskapene skal sørge for større avstand mellom passasjerene slik at det blir mindre sannsynlighet for smitte på flyreisen, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

Det pågår for tiden en kamp i Nord-Norge for å holde koronasmitten unna så lenge som mulig.

De aller fleste kommuner har innført såkalt «søringkarantene» – altså at folk fra Sør-Norge må i karantene dersom de kommer til landsdelen.

Dette gjelder også i Bodø, som for tiden har relativt lave smittetall, sammenlignet med landet for øvrig.

Eksempler på smitte

Frontlinjen for denne kampen, står muligens ved flyplassene.

Hver eneste dag kommer det fortsatt fly til Bodø og Tromsø fra Oslo. Fly med passasjerer som har oppholdt seg i enten Sør-Norge eller utlandet.

– Når det kommer et fly fra Oslo, kan det utmerket godt være med folk som har vært i utlandet og som har gått under radaren, sier smittevernoverlege Hagen.

Han forteller at de har indikasjoner på at flytrafikken inn til Nord-Norge er en viktig tilførsel av smitte til regionen.

– På både fly inn til Tromsø og Bodø har vi eksempler på at det har skjedd smitteoverføring. Det er i hvert fall det vi holder som mest sannsynlig årsak, sier Hagen.

AVSTAND: Smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø ber flyselskapene øke avstanden mellom passasjerene på flyene. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Tiltak

Hos SAS sier pressesjef John Eckhoff at de allerede har gjort mange tiltak for å hindre smitte.

– SAS har hele tiden fulgt myndighetenes råd og anbefalinger etter utbruddet av korona. For flyselskapene gjelder primært de samme forholdsreglene som for resten av befolkningen; god håndhygiene og hoste-etikette, sier han.

Eckhoff understreker videre at syke passasjerer eller passasjerer som viser symptomer på smitte må holde seg hjemme.

– Våre ansatte er trent i å håndtere mange situasjoner om bord, men det hviler også et ansvar på den enkelte reisende for å hindre smitte.

Å holde avstand mellom passasjerene virker ikke som en spesielt vanskelig oppgave heller.

– Grunnlaget for kommersiell luftfart er i dag så godt som ikke-eksisterende og det er god plass om bord de fleste fly.

TRENT: Både SAS og Norwegian mener de er godt forberedt på å håndtere reisende i dagens situasjon. Foto: Jonas Sætre

Øver

Også hos konkurrenten Norwegian følges situasjonen tett.

– Vi følger alle prosedyrer og anbefalinger fra relevante myndigheter, sier presseansvarlig Charlotte Holmbergh Jacobsson i Norwegian.

– Vår besetning har særskilte rutiner som følges ved eventuell smitte om bord og de trener regelmessig på å håndtere tilfeller der det er mistanke om smitte.

Få passasjerer

På Tromsø lufthavn ble det tidlig satt i verk tiltak for å hindre smittespredning.

I snart to måneder har renholdet vært intensivert. Det er særlig naturlige berøringspunkter som innsjekkingsautomater, rekkverk og dørhåndtak, som har blitt vasket ekstra ofte.

I tillegg har Tromsø kommune skjerpet rutinene, og helsepersonell screener nå alle passasjerer som kommer til Tromsø.

– Det startet tidlig med screening av internasjonale flyvninger fra 12. mars. Det ble utvidet til alle flyvninger for omtrent en uke siden, sier lufthavnsjef Ivar Helsing Schrøen.

Han anslår at mellom 30 og 50 passasjer ankommer Tromsø med fly fra Oslo hver dag.

Det totale antallet passasjerer har gått merkbart ned.

– Om lag 600 passasjer reiser gjennom Tromsø lufthavn daglig. Det vil si at omtrent 300 ankommer fra rundt sju om morgenen til rundt midnatt. De øvrige reiser ut fra Tromsø. Det er veldig håndterbart, sier Schrøen.