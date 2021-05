Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag satte Narvik kommune det filippinskregistrerte malmskipet «Pebble Beach» i karantene.

Da hadde mannskapet heist det gule karanteneflagget, som signaliserer at det er smitte om bord.

Mannskapet om bord er fra Filippinene, og den siste havnen skipet var innom før Narvik fra en havn i Polen.

Nå er det klart at ett av besetningsmedlemmene er død. Det bekrefter kommunalsjef i Narvik kommune, Rolf Lossius.

– Det var bekreftet et dødsfall om bord i båten klokken kvart over fem i morges. Årsaken for dødsfallet er ikke kjent.

– Dere vet ikke om det er tilknyttet covid-19?

– Nei, og det vil bli gjennomført testing av avdøde opp mot covid-19 for å få dette verifisert.

Fikk ikke beskjed om smitten

Det hele startet med at to inspektører fra Sjøfartsdirektoratet i Narvik gikk om bord for å gjennomføre en rutinemessig havnestatskontroll.

Inspektørene hadde ikke for informasjon om at det var et smitteutbrudd om bord, men var iført masker og smittevernutstyr da de entret skipet.

Til sammen skal det være 21 personer i karantene på skipet.

Lossius sier til NRK at de fremdeles ikke har all informasjon, men at de jobber med å skaffe alle fakta på bordet.

– Vi har ikke fått den informasjonen, hva de snakker om internt på båten. Vi har kun dialogen med dem som videreformidler informasjon fra kapteinen. Nå må vi få kartlagt den faktiske situasjonen knyttet til smitte i skipet, og så vil vi håndtere det derifra.

– Når og hvor vil dette skje?

– Det vil nok skje på sykehuset her, og hvor lang tid de vil bruke for å verifisere dødsårsaken kan ikke jeg svare på.

Sjøfartsdirektoratet: – Alvorlig

Sjøfartsdirektoratet ser svært alvorlig på at de ikke fikk informasjon om smitte om bord, og vil nå undersøke saken.

– Et skip har ansvar for å melde fra om smitterisiko, opplyser kommunikasjonsrådgiver Kari Stautland i Sjøfartsdirektoratet til NRK.

Etter inspeksjonen gjennomførte mannskapet en koronatest.

– Den var heldigvis var negativ, sier Stautland.