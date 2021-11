Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittesituasjonen i Trondheim har utviklet seg dramatisk de siste dagene. Onsdag registrerte kommunen 218 nye smittetilfeller. Også i Tromsø har smitten økt betraktelig den siste tiden. Det siste døgnet har kommunen registrert 94 nye smittetilfeller.

Kommuneoverlege Tor Claudi i Bodø ser med bekymring mot nabobyene både nord og sør for fylkeshovedstaden i Nordland.

Han opplyser om et relativt stabilt smittetrykk den siste uka, med rundt 150 smittede per 100.000 innbyggere (sett over 14 dager).

Den siste uka er det registrert 7.539 nye koronasmittede i Norge. 167 koronapasienter er innlagt på norske sykehus.

Tor Claudi er kommuneoverlege i Bodø. Han ser med bekymring på smitteøkningen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Først gikk det ned ganske mye, så har vi greid å holde det stabilt. Det er vi veldig fornøyd med.

Men slik var det ikke for en måned siden. Da lå Bodø langt over landsgjennomsnittet.

– Da lå vi på det dobbelte av der vi ligger nå.

Hvordan gikk kommunen fram for å gjenvinne kontrollen?

Tester elevene

En av forklaringene er at kommunen har vektlagt smittesporing, ifølge Claudi.

Det selv om det egentlig skal være opp til den enkelte å drive smittesporing.

Kommuneoverlegen utdyper:

– Når en tester positivt, skal ikke vi oppsøke nærkontaktene. Det skal folk gjøre selv. Du skal være veldig optimist for å tro at det fungerer, altså.

– Vi kan drive smittesporing i familier, og de som bor sammen. Men vi skal egentlig ikke drive noe aktiv smittesporing utover det.

– Har dere bistått likevel, med smittesporing?

– Ja, vi har vært på tilbudssida i alle fall.

Han beskriver gode rutiner for situasjonene der det oppstår smitte i klasser spesielt.

– Vi har gode rutiner og et system for å teste elevene grundig. Vi har løpende kontakt med rektorene på de ulike skolene.

Smitte blant barn og unge

En fersk rapport fra Folkehelseinstituttet har sett på koronasmitten blant barn og unge etter skolestarten i høst. Rapporten viser blant annet at den største smittespredningen har vært blant ungdom i videregående skoler og ungdomsskoler.

Og den ferskeste ukerapporten fra Folkehelseinstituttet viser at epidemien øker særlig blant uvaksinerte barn og unge.

Claudi skulle gjerne sett at de kunne gjort mer. For mulighetene de har, er meget begrenset slik det er i dag, forteller han.

– Ser man andre steder i landet, så er det skoleelever der mye av smitten er.

– Tidligere bestilte vi tester på alle elvene, og fulgte det nøye opp. Vi satte enkeltklasser i karantene. Det kan vi ikke gjøre mer.

Bruker regelverket fullt ut

I Bodø har man også noen ganger oppfordret folk til å for eksempel være litt lengre i isolasjon, enn det som har vært de nasjonale påleggene.

Men de kan bare gi råd.

Han etterlyser nå flere verktøy i verktøykassa. Han vil nødigst at Bodø havner i samme situasjon som sine nabobyer.

For å klare det, må de ha tilgang til å kunne drive smittesporing, mener han.

– Vi er i en situasjon hvor vi kunne hatt nytte av den gamle verktøykassa med TISK-strategi, som man tok bort i høst. Vi har ikke mer å spille på enn det vi gjør. Vi bruker det regelverket som er, helt ut.

TISK er forkortelsen for strategien for testing, isolasjon, smittesporing og karantene, som var en sentral del av strategien da pandemien sto på som verst.

Vil ha flere verktøy å kunne spille på

– Hva savner dere fra sentrale myndigheter?

– Det at man kunne åpnet opp for at man kunne gått tilbake til gamle TISK-regimet, uten å måtte gå via lokal forskrift. Nå må det lokal forskrift til, og det er ganske omfattende sak.

Han sier de nå ser er at en del av smitten dras av fullvaksinerte voksne.

– Klarer man ikke stoppe det, er jeg bekymret for hvordan det går frem mot jul.

– Det er tidsspørsmål, tenker jeg. Hvis smitten blir stor nok vil det gå utover primærhelsetjeneste og sykehus.

Han er også enig med dem som tar til orde for å fjerne fraværsgrensa.

– Vi vet at mange skoleelever går på skolen syke. Man burde definitivt gått tilbake til det å ikke må ha legeerklæring for å være borte.

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er klar på at det vil være umulig for kommunene å smittespore alle slik situasjonen er nå. Foto: Heiko Junge

Bør holde seg hjemme

Som NRK skrev tidligere i uken, er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad klar på at de er bekymret over den økende smittetrenden. Men han mener at det nok vil være umulig for kommunene å smittespore alle.

– Rett og slett fordi folk flest har mange hundre nærkontakter i løpet av en uke, sier Nakstad.

Preben Aavitsland er overlege i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder

Også Folkehelseinstituttet er klar på at det er grunn til å være årvåken. På spørsmål om man nå bør vurdere å gå tilbake til gammelt testregime, sier overlege Preben Aavitsland at det er én mulighet man kan se på.

– Vi må likevel først prøve å få folk til å teste seg mer og holde seg hjemme ved symptomer. Det gjelder også barna, sier Aavitsland.