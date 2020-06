Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det gikk nok kaldt nedover ryggen på mange, da børsene falt verden i februar og mars.

I takt med at land etter land ble stengt ned, kom den ene nedturen etter den andre.

I løpet av kort tid smuldret verdien av sparepenger plassert i aksjefond bort.

På det meste var tapet for norske privatpersoner anslagsvis mellom 30 og 40 milliarder kroner, sammenlignet med verdiene knappe tre måneder før.

Men nedturen varte kortere enn mange hadde fryktet.

Nå er det igjen gode dager for de rundt 1,7 million nordmennene som sparer i private aksjefond.

– Verdien på aksjefondene har tatt seg opp ganske raskt. Mye raskere enn mange eksperter trodde, sier Hallgeir Kvadsheim, ekspert i privatøkonomi og driver av nettstedet Pengeverkstedet.

– Hva skjedde?

– Det viktigste er at myndighetene og sentralbankene var villig til å pøse veldig mye penger inn i økonomien. Det dempet fallet.

– De som valgte å kaste kortene tapte

Knut Hellandsvik, aksjesjef i DNB Asset Management, sier at de som «hadde is i magen» og ikke solgte seg ut da nedturen kom, har kommet ut som vinnerne.

– Hvis du ser på alle fondene våre samlet, er det ingen tvil om at det er de som valgte å kaste kortene som har tapt.

Han beskriver nedgangen i vinter er en av de bratteste i aksjemarkedene i moderne tid.

– Men etter det bratte fallet kom en meget sterk oppgang og nå er de fleste av våre internasjonale fond faktisk opp hittil i år målt i norske kroner.

Siden Hovedindeksen, som oppsummerer stemningen i aksjene på Oslo Børs, nådde årets bunn 16.mars, har den steget 35 prosent.

– Det har altså vært en veldig rask opptur, både på Oslo Børs og på børsene ellers i verden, bekrefter kommunikasjonssjef i Oslo Børs, Geir Harald Aase.

Hjemmekontor og nedstengte samfunn førte til tomme gater og lite handel. Her fra gågata i Bodø i mars. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

– For fort opp på kort tid

Men selv om det er fint å se at sparepengene igjen vokser, mener Kvadsheim oppturen kan ha kommet litt for raskt.

Han utdyper:

– I det amerikanske aksjemarkedet er de tilbake på nivå med januar. Altså er aksjesparerne like optimistiske for verdensøkonomien som før pandemien. Da tenker jeg «er ikke det litt vel optimistisk?».

Han peker på ringvirkningene av viruset som kanskje først blir synlig om en stund.

– Det er som om koronakrisen ikke skjedde. Aksjemarkedet priser selskapene like høyt som de gjorde i januar. Jeg blir litt høydesyk og tenker at dette har gått litt for fort opp på kort tid.

40 prosent av alle nordmenn har penger plassert i verdipapirfond, viser en fersk undersøkelse gjennomført av Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF). Foto: Opinion for Verdipapirfondenes forening (VFF)

– Ingen vet

En som ikke er like høydesyk, er spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet.

– Det er en del forvaltere og analytikere som hevder oppgangen har vært for rask, men det er ingen som vet med sikkerhet. Det vi vet er at det vanskelig å time markedet, og de fleste som forsøker, taper på det.

Bjørn Erik Sættem, Spareøkonom i Nordnet, er optimistisk. Foto: Nordnet

Det ser også ut til at nordmenn har tro på markedet.

I en fersk undersøkelse fra Verdipapirfondenes forening (VFF) kommer det fram at 40 prosent av nordmenn over 18 år har penger i aksjefond.

For til tross for nedturen tidligere år, har pilene stort sett pekt oppover for kundene som tapte penger i mars.

– De hadde et eventyrlig 2019, med 10 til 30 prosent positiv avkastning. Verdiene av de samme aksjefondene nå nesten er tilbake på nivåene ved årsskiftet.