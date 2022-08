– Dette er svært populære produkter som kontinuerlig er i utvikling.

Det svarer salgssjef i Elkjøp Norge, Stian Hoff, på spørsmål om smartklokker til barn er populære.

Samme kjede beskriver klokkene på denne måten:

«En smartklokke på armen kan gi økt trygghet til både deg og barna.»

Men ikke alle er like enig med varehuset i at smartklokker er noe som nødvendigvis gir økt trygghet for foreldre og barn.

– I utgangspunktet bør det være unødvendig med en smartklokke til barnet ditt, sier Kristin Oudmayer i Unicef Norge.

Mulighet for kontakt uten mobiltelefon

Et raskt Google-søk viser at det finnes utallige varianter av smartklokker til barn.

Egenskapene til de ulike klokkene varierer, men mange av klokkene har funksjoner som:

GPS-lokasjon

Kamera

Kommunikasjonsmuligheter

Noen av klokkene har også egne funksjoner som skal trigge barnet til å bevege seg mer, eksempelvis skritteller.

Gunn-Kristina Norlunn har en sønn på ti år samt to døtre på henholdsvis åtte og seks år. Hun sier til NRK at sønnen fikk smartklokke da han var seks år.

Moren Gunn-Kristina Norlunn sier til NRK at smartklokken gikk i arv, og at de har positive erfaringer med bruken. Foto: Gunn-Kristina Norlunn / Privat

– Det ga en trygghetsfølelse i at vi kunne nå ham, samt at han kunne nå oss, sier Norlunn til NRK.

Nå er det åtteåringen i huset som hovedsakelig har overtatt storebrorens smartklokke. Den minste datteren bruker den av og til.

– Jeg kan ikke si at vi har hatt stort annet enn positive opplevelser med smartklokke til våre barn.

Bør ikke erstatte vanlig oppdragelse

Mange foreldre har nok merket at flere og flere smartklokker dukker opp på barns håndledd.

– Bør de hoppe på trenden selv?

Kristin Oudmayer i Unicef Norge sier til NRK at smartklokker til barn minner om mobiltelefondebatten.

Kristin Oudmayer i Unicef mener foreldre ikke bør tenke at en smartklokke kan erstatte vanlig oppdragelse. Foto: UNICEF Norge

Hun mener foreldre bør tenke seg godt om før de eventuelt investerer i et slikt produkt.

– Hvis hensikten er å vite hvor barnet er til enhver tid, eller ha kontroll, så bør det være helt unødvendig.

Oudmayer forklarer at oppdragelse uten smartklokker, samt muligheten til å alltid kunne ringe, har gått bra i mange, mange år.

– Til alle tider har foreldre klart å få barna trygt til aktiviteter og skole uten behov for smartklokker.

MYE LÆRING: Oudmayer i Unicef påpeker at barn kan lære mye av å måtte forholde seg til en avtale. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Hun drar også frem at det er mye viktig læring i det å forholde seg til avtaler, teste grenser og kanskje ta en omvei eller to hjem fra skolen.

– Det er en av måtene vi utvikler oss på som mennesker. Ved å møte utfordringer og gjøre feil. Måtte justere oss og finne gode løsninger, forklarer Oudmayer og legger til:

– Gir vi barna et for stort sikkerhetsnett uten mulighet til å gjøre noen feil gjennom oppveksten, gjør vi dem en kjempestor bjørnetjeneste og kan risikere å gjøre dem mer sårbare senere.

Forståelse for fristelsen

Oudmayer understreker at hun forstår at det er fristende for foreldre med tryggheten en smartklokke kan tilby.

– Jeg vil understreke at de fleste foreldre kommer fra et godt sted. De ønsker at barnet skal være tryggest mulig. Som mor har jeg veldig stor forståelse for det.

– Men ikke overlat foreldreskapet til en mobiltelefon eller en smartklokke. Da mister barnet en viktig voksenkontakt som tekniske duppeditter aldri kan erstatte.

Kristin Oudmayer mener foreldre ikke bør overlate foreldreskapet og ansvaret til en mobiltelefon eller en smartklokke. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Gunn-Kristina Norlunn sier de er opptatt av at klokken ikke skal bli en hvilepute for dem eller barna.

– Vi lærer selvfølgelig ungene våre å forholde seg til både avtaler og andre voksenpersoner på en god måte. Det er ikke alltid klokken blir med heller, og da må de kunne komme seg frem i verden, forklarer moren.

Kristin Oudmayer trekker også frem at flere av klokkene har GPS-funksjoner.

Lekende barn bør ikke overvåkes med GPS sier Kristin Oudmayer. Foto: Yanapi Senaud / Unsplash

– Det er problematisk hvis foreldre alltid vet hvor barnet er. Barnekonvensjonen gir barna rett til eget privatliv. Et barn skal eksempelvis kunne gå en omvei eller teste grenser. De skal ha mulighet til å ha hemmeligheter.

Norlunn sier seg enig med Oudmayer.

– Vi bruker ikke GPS-funksjonen på klokka. Det har vi ikke sett noe behov for. Det handler mer om at vi kan, om vi trenger det, få tak i barna våre. Og de kan få tak i oss.

Begrenser barnets tilgang til upassende innhold

Salgssjef hos Elkjøp, Stian Hoff, sier til NRK at smartklokker er et godt alternativ til mobiltelefonen.

– Dagens mobiltelefoner er avanserte og internett har mye innhold som er uegnet for barn. En smartklokke kan derfor være et fint kompromiss. Den vil gi de viktigste funksjonene til både barn og foreldre innenfor trygge rammer, sier han til NRK.

Stian Hoff i Elkjøp forteller at smartklokker er svært populære produkter til barn. Foto: Elkjøp

Også salgssjefen drar frem at det er viktig at foreldre ikke lar klokkenes funksjoner gå på bekostning av barnets privatliv.

– Det er viktig at sporingsmulighetene ikke blir en falsk trygghet. En smartklokke vil for eksempel ikke gjøre barna mer oppmerksomme i trafikken, eller stoppe dem fra å gjøre farlige ting.

Han legger til:

– Å bruke klokkene som en sporingsenhet kan brukes i de tilfellene du har en reell grunn til å mistenke at barnet er i fare. Det er viktig at det ikke går på bekostning av barnets privatliv.

Oudmayer i Unicef drar avslutningsvis frem at foreldre som føler på et kjøpepress bør tåle å stå i det.

– Å være voksen handler dessverre også om å ta avgjørelser som av og til er upopulære.

